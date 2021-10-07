В Бийске таксист купил лекарства и оплатил клиенту интернет, а тот не вышел на связь

В Бийске 39-летний таксист стал жертвой мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне водитель вышел на смену и в приложении взял заказ. В комментариях к нему клиент написал, что приболел, и попросил мужчину заехать в аптеку за лекарствами.

Когда просьба была выполнена, заказчик также попросил оплатить счёт за интернет.

"Обещалось, что все расходы будут компенсированы, но по приезде на указанный адрес там никого не оказалось. Номера, по которым таксист связывался с клиентом, были уже недоступны", – говорится в сообщении.

В результате бийчанин потерял около 2 тысяч рублей и обратился в полицию.

Ранее вахтёрша барнаульского лицея украла у школьницы кольцо, в котором было 34 бриллианта. Стоимость ювелирного изделия составляет 370 тысяч рублей.