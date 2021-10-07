В Камне-на-Оби начали отопительный сезон с резервного угля

Камень-на-Оби начал отопительный сезон с угля, который был предназначен на "чёрный день", сообщают "Вести Алтай".

Такая ситуация возникла из-за расторжения контракта с поставщиком. В город должны были завезти 13 тысяч тонн угля, но отгрузка не произошла в связи с подорожанием этого топлива в выбранном кузбасском разрезе с 2650 до 3300 рублей за тонну: поставщик просто бы ушёл в минус.

В дополнение к резервному запасу – 2 тысячи тонн, который уже пустили в расход, – ещё 5 тысяч предоставил край. Этого хватит на полтора месяца. В ноябре от регионального Минстроя предоставят ещё 7 тысяч тонн, отметил замначальника управления по развитию коммунальной инфраструктуры ведомства Станислав Цыро.

"Но, понимая эту ситуацию, я для примера скажу, что в прошлом году топливо было выделено из резервного запаса в объёме 19 тысяч тонн. Это неправильно! Нужно понимать, что это однозначно полномочия органов местного самоуправления. Они отыгрываются, они должны были сформировать соответствующие графики поставок и предвидеть эту ситуацию", – пояснил он.

МУП "Каменские теплосети" вновь объявили торги.

Напомним, что отопительный сезон в краевой столице стартовал 21 сентября. 4 октября в мэрии обсудили его начало, а также то, насколько подготовились энергетики к зиме.