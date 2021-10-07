Второй срок. Александр Романенко вновь возглавил АКЗС

Александра Романенко выбрали председателем Алтайского Заксобрания VIII созыва. Кандидатуру Романенко поддержал 41 депутат, коммуниста Юрия Кропотина – 25 человек. Ещё два человека на сессии отсутствовали.
Отметим, что Александр Романенко возглавил краевой парламент второй раз подряд. Его "первый срок" длился с 2016 по 2021 год.
"Председатель АКЗС Александр Романенко имеет большой опыт парламентской работы. Он пять раз избирался депутатом краевого парламента (с 2000 года и по настоящее время). В третьем созыве краевого парламента (2000-2004) он был заместителем председателя комитета по агропромышленному комплексу и природопользованию, в четвёртом, пятом и шестом созывах – председателем комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике. В 2016 году был избран председателем АКЗС седьмого созыва. В 2021 году депутаты снова поддержали его на этой должности", – отметили в пресс-службе краевого парламента.
В ходе первой сессии нового созыва депутаты АКЗС выберут мандатную комиссию и признают полномочия нового созыва. Вопрос о новом председателе уже закрыт.
Также парламентарии в ходе открытого голосования примут решение об избрании председателей постоянных комитетов и их заместителей, утвердят составы комитетов.
Комментарии
Печально
Ну кто бы сомневался!
романенко .... то у нас немцы, то укры..
Очень печально. Человек, не имеющий политического веса, ничего из себя не представляющий, вновь прорвался к кормушке. Продал всех кого можно, начиная с Назара и кончая своими комсомольскими и партийными соратниками.
И кто продался ЕР?
Деду 62, а выглядит старше именника. На пенсию Романенко пора, а он все в думе сидит.
В конце правления молодежи вообще в крае не останется?
Подъем Алтайского края продолжается ...
Вот реальный расклад ,кто обещал и как голосовали за Романенко ,кидалово очередное и поддержка Е Р и комунисты Сурайкина туда же ,партии спойлеры .Романа надо было гнать ,но 41 депутат поддержали .
А картошка в крае продолжает дорожать
Второй срок должен выглядеть немного иначе,и не в АКЗС.
доколе?
что это за демон?
Ему реально 62! Я сначала не поверил, он выглядит и разговаривает на 82.
Афоня, ну простите, только на кремлёвского дедушку миллиарды выделяют, что он ешё живеньким кажется.
фу, мерзко и позорно
У кого деньги тот у власти. Так было и будет. Поймите и не нойте.