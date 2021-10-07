Второй срок. Александр Романенко вновь возглавил АКЗС

Александра Романенко выбрали председателем Алтайского Заксобрания VIII созыва. Кандидатуру Романенко поддержал 41 депутат, коммуниста Юрия Кропотина – 25 человек. Ещё два человека на сессии отсутствовали.

Отметим, что Александр Романенко возглавил краевой парламент второй раз подряд. Его "первый срок" длился с 2016 по 2021 год.

"Председатель АКЗС Александр Романенко имеет большой опыт парламентской работы. Он пять раз избирался депутатом краевого парламента (с 2000 года и по настоящее время). В третьем созыве краевого парламента (2000-2004) он был заместителем председателя комитета по агропромышленному комплексу и природопользованию, в четвёртом, пятом и шестом созывах – председателем комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике. В 2016 году был избран председателем АКЗС седьмого созыва. В 2021 году депутаты снова поддержали его на этой должности", – отметили в пресс-службе краевого парламента.

В ходе первой сессии нового созыва депутаты АКЗС выберут мандатную комиссию и признают полномочия нового созыва. Вопрос о новом председателе уже закрыт.

Также парламентарии в ходе открытого голосования примут решение об избрании председателей постоянных комитетов и их заместителей, утвердят составы комитетов.