Картошка в Алтайском крае подорожала почти вдвое и продолжает расти в цене

Картофель продолжает дорожать в Алтайском крае. За последние 10 дней он подскочил в цене почти вдвое – до 50-60 рублей за килограмм, несмотря на то, что ещё 27 сентября Алтайкрайстат докладывал о том, что средняя стоимость продукта составляет 24,75 руб/кг.
Как пишет "Банкфакс", в 2021 году местные фермеры вырастили около 60 тысяч тонн картофеля. Это почти на треть больше, чем в прошлом сезоне. Однако от скачков цен потребителей это не уберегло.
Дело в том, что алтайская картошка пользуется большим спросом в ряде других регионов из-за неурожая, также её активно скупают казахстанцы. Из-за этого она дорожает и у себя на родине.
Эксперты считают, что овощ продолжит расти в цене, а к весне его стоимость и вовсе может подняться до 100 руб/кг. При этом сейчас аграрии не торопятся с реализацией только что убранного урожая и придерживают картофель, чтобы на пике спроса зимой выручить за него ещё больше.
Ранее amic.ru сообщал, что стоимость картофеля в Алтайском крае выросла в два раза в сравнении с прошлым годом и продолжает расти. Эксперты объясняют рост цен ажиотажным спросом. При этом они считают, что дефицита этого овоща в стране не будет.
Комментарии
главное все объяснить заграничными проблемами, а у нас все хорошо!))
Это у них цены большие! Нам даже выгодно продавть им дороже)))
Капитализм во всей своей уродливой красе.
Картельный сговор. Больше ничего!
Транссексуалы...
Кто её купит за 100 руб.
Да и сейчас за 35 она нафиг не нужна.
Чтоб она у вас, была невостребована за такие деньги, а потом СГНИЛА.
Похоже, что и с мясом эти фермеры тоже решили сотворить что то подобное. Вот им и намекнули на сертификацию. Успокоились вроде.
Продразвёрстка нужна
7.10.2021 13:32
Кто её купит за 100 руб.
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На суп и винегрет немного брать будут.
Ты что ли пойдешь продразверстывать?
Это всёё проделки Байдена и Навального!!!А если серьёзно,желаю тем,кто захотел навариться на продаже картошки-чтоб она у вас сгнила.Кстати,медицина давно признала картошку вредным продуктом у тех,кто только на ней и сидит.
Кто её купит за 100 руб.
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Так она еще зеленая в магазине.
А как же сдеоживание цен на _боршевой набор_ ?
Ситуация напоминиает то, что творилось в торговле при развале СССР, когда торговая мафия, контролируемая гебилами тоже взвинчивала цены и гноила продукты на складах, создавая искусственный дефицит.
Будет неудивительно, если гебилы затеяли транзит и передел власти.
Тогда сначала захлебнёмся в инфляции, а потом кровью умоемся!
7.10.2021 13:23
- гость -
Картельный сговор. Больше ничего!
Написано же неурожай. Читать в школе не научили? Основная часть картофана уходит в центральную часть страны.
7.10.2021 14:13
- гость -
Тебе гебилы в штаны наклали. Иди подмойся и переоденься.
На дачах всё засеяли газонами, вот и ешьте шашлыки.
Не унывайте, товарищи! Новые депутаты нас спасут! А иначе зачем они нужны?
Кстати,медицина давно признала картошку вредным продуктом у тех,кто только на ней и сидит.
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Картошка миллионы людей в ВОВ спасла. Там много витаминов. Одной картошкой можно питаться,а одним мясом нельзя.
7.10.2021 14:17
Гость
Сами парьтесь с этой картошкой на даче. Оно надо? Виноград, яблони, помидоры, огурцы - это еще куда ни шло. А картошку купил мешка два осенью и никакой возни.
Не унывайте, товарищи! Вновь избранные депутаты нас всех спасут! А иначе зачем же они существуют?
Хватит врать! Никто на сторону массово с Алтая картошку не вывозит. В Москве цена 25..30 руб, в других регионах примерно так же. Ага, типа нашлись желающие закупить корнеплод здесь, везти за тысячи км, и продавать там себе в убыток. Так что лежит себе местная картошка на складах у фермеров и перекупщиков, и ждёт очередного роста цен фоне распускания слухов. Весной гнильё будут вывозить на свалку и ныть о тяжести бытия ...
На дачах всё засеяли газонами, вот и ешьте шашлыки.
Нет давайте в средневековье вернемся, когда у каждого своя картошка, моркошка, куры свиньи...
7.10.2021 14:25
Чучмек
Хватит врать! Никто на сторону массово с Алтая картошку не вывозит.
Вагонами везут, потому что Краснодарский край затопило летом и посадкам кирдык.
7.10.2021 14:29
Нет давайте в средневековье вернемся, когда у каждого своя картошка, моркошка, куры свиньи...
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Еще коровы, овцы, гуси, пчелы. У меня дедушка с бабушкой в 50-80-е не зависили от государства.
Ну так уже сколько лет на дачах и частных подворьях посадки картохи сокращаются?? Очевидно же было чем это закончится..А вы все врагов ищете.
7.10.2021 14:32
- гость -
Картошка в Краснодарском крае сегодня 25..45 руб/кг. Если здесь скупать, и туда везти - она золотой туда приедет.
Аграрный край))))
Сапожник без сапог.
Низкая зарплата,потому что аграрный край и дорогие овощи ,потому что аграрный край?
7.10.2021 14:42
Прохожий
Зачем мне на даче картошка, если ее потом никто не ест? Посадили 20 кустов, поели осенью, а уж одни-два кг в месяц я как-нибудь зимой при любом раскладе куплю.
7.10.2021 14:37
- гость -
Ну да. Только если ухаживать за садом-огородом, коровами, пчелами, гусями и еще фиг знает кем, то работать где-то еще времени не останется. Будете натуральным обменом жить?
7.10.2021 14:32
- гость - Да хоть караванами. Если закупить ее здесь по 50 рублей, то в Краснодарском крае она как раз сотку и будет стоить. Не проще из-за границы привезти? Помнится, морковь в конце лета тоже 150-200 рублей стоила с какого-то перепуга. Сейчас 23-24.
Понятно, что возрождать колхозы и совхозы наверное не правильно, но государственно-частное партнерство в таких областях, как производство продовольствия, лекарств, строительство жилья, должно быть. Наполовину государственные предприятия могли бы создавать конкуренцию частникам и ослаблять звериный оскал капитализма
Не беда. Есть лапша. Есть крупы (пшенка, манка, рис). Проживем
Цена овощей и фруктов на Сенном рынке в Питере 6 дней назад в рублях:
виноград - 70-80, кишмиш - 100, яблоки - 40, перец -35, огурцы -60, помидоры - 25-30, слива -50, цветная капуста - 80, перец -35, лимоны -100, груша -80, апельсины -40, картофель -40, гранат -100.
7.10.2021 15:06
Гость
Не беда. Есть лапша. Есть крупы (пшенка, манка, рис). Проживем
Макарошки тоже дорожают, как и остальные крупы. Беда.
Такого правда еще не было вроде бы. И наводнение то в Краснодаре не сильно катастрофическое, там даже туристы не сильно убегали, сидели, пережидали, а такие последствия
7.10.2021 14:37
- гость - Курятничек в кладовочке, коровка на балкончике, а под балконом грядочки, здесь будет город-сад. С прибытием короче!!!
Поеду в Питер жить опять,там в разы все дешевле)))))))))
7.10.2021 15:08
про
Цена овощей и фруктов на Сенном рынке в Питере 6 дней назад в рублях:
виноград - 70-80, кишмиш - 100, яблоки - 40, перец -35, огурцы -60, помидоры - 25-30, слива -50, цветная капуста - 80, перец -35, лимоны -100, груша -80, апельсины -40, картофель -40, гранат -100.
Только из магазина
Сливу взяла по 95,киш-миш по 145, груши в Мария Ра по 109.
7.10.2021 15:10
- гость -
7.10.2021 14:37
- гость - Курятничек в кладовочке
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Речь про село, огород 30 соток, земли дали 50 соток, дед 20 соток отдал соседу. Загоны для скота больше чем твоя квартира.
7.10.2021 14:45
Чучмек
Картошка в Краснодарском крае сегодня 25..45 руб/кг. Если здесь скупать, и туда везти - она золотой туда приедет.
Про оптовые цены хоть раз слышал? И везут ее не в Краснодар, а в московский регион.
Краснодар себя обеспечит, хоть там и потоп был.
7.10.2021 14:25
Чучмек
...В Москве цена 25..30 руб
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В Москве на сегодня картофель от 40 руб./кг до 100 руб./кг (это мытый картофель).