Картошка в Алтайском крае подорожала почти вдвое и продолжает расти в цене

Картофель продолжает дорожать в Алтайском крае. За последние 10 дней он подскочил в цене почти вдвое – до 50-60 рублей за килограмм, несмотря на то, что ещё 27 сентября Алтайкрайстат докладывал о том, что средняя стоимость продукта составляет 24,75 руб/кг.

Как пишет "Банкфакс", в 2021 году местные фермеры вырастили около 60 тысяч тонн картофеля. Это почти на треть больше, чем в прошлом сезоне. Однако от скачков цен потребителей это не уберегло.

Дело в том, что алтайская картошка пользуется большим спросом в ряде других регионов из-за неурожая, также её активно скупают казахстанцы. Из-за этого она дорожает и у себя на родине.

Эксперты считают, что овощ продолжит расти в цене, а к весне его стоимость и вовсе может подняться до 100 руб/кг. При этом сейчас аграрии не торопятся с реализацией только что убранного урожая и придерживают картофель, чтобы на пике спроса зимой выручить за него ещё больше.

Ранее amic.ru сообщал, что стоимость картофеля в Алтайском крае выросла в два раза в сравнении с прошлым годом и продолжает расти. Эксперты объясняют рост цен ажиотажным спросом. При этом они считают, что дефицита этого овоща в стране не будет.