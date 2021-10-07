Четверг, 7 Октябрь, 21:57

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,29
€ 83,61
3°


6312185 +23508
Обь
36см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Котов не замечают. Жители маленькой барнаульской улицы пожаловались на большой поток машин

, ИА "Амител"
Из-за ремонта моста водители ездят по неприспособленной для большого трафика дороге
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жительница Барнаула, проживающая на ул. Пушкина, пожаловалась на то, что из-за ремонта моста на Челюскинцев, движение автомобилей по неприспособленной для этого улице сильно возросло. Возмущением горожанка поделилась в сообществе Barnaul22.

По словам женщины, раньше на Пушкина никогда не видели столько автомобилей. Кроме того, улица совсем не приспособлена для интенсивного трафика: здесь узкая проезжая часть без разметки и совсем нет тротуаров.

Основной проблемой горожанка назвала то, что водители "носятся" по их улочке с огромной скоростью. Из-за того, что они никого не замечают, на Пушкина стало меньше кошек и собак, а дети по утрам не могут спокойно пройти в школу, поскольку нервные водители постоянно сигналят им вслед.

"На перекрёстке Ядринцева — Пушкина каждый день аварии! Может уже каждый водитель начнёт думать головой и будет ездить по улице Гоголя (она сразу после Пушкина)? Там люди не ходят, домашних животных нет и есть светофоры!" – предложила женщина. (Орфография и пунктуация автора сохранена.)

Ранее жители Бийска пожаловались на то, что общественный транспорт в городе ходит "как попало". Люди опаздывают на работу, из-за того что не могут угадать, когда приедет следующий автобус.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.10.2021 14:06
- гость -

Может уже каждый водитель начнёт думать головой и будет ездить по улице Гоголя (она сразу после Пушкина)? Там люди не ходят, домашних животных нет
_
А что там случилось? Апокалипсис? Чем Пушкин лучше Гоголя, простите?

7.10.2021 14:11
гость

Гоголя постоянно колом стоит. практически в любое время года, вот поэтому по Пушкина и гоняют чтоб пробку объехать)))

7.10.2021 14:14
гiсть

Гоголь шире Пушкина и местами отротуарен

7.10.2021 14:22
- гость -

Вот как раз думаю головой и езжу по Пушкина. Нафиг мне на светофорах стоять!
Данной мадам, никто не запрещает на улицу Гоголя переехать жить!
Может мне тоже не нравится, что ее дом расположен на ул. Пушкина, но однако молчу и еду, еду и молчу...

7.10.2021 14:24
- гость -

Не ссыте скоро мост откроют на Челюскенцев и старый то же там будет тишина

7.10.2021 14:26
- гость -

А еще там прям по дороге вечером бомжы с детскими колясками нагруженными металоломом постоянно ходят 2 раза чудом не сбил.

7.10.2021 14:30
- гость -

ой ну ты глянь... по их улице стали ездить... вы ее купили? сидите и ждите когда поток схлынет

7.10.2021 14:33
- гость -

Пример Жасминной живёт и развивается. А я живу на Строителей, там ещё и трамваи ходят - спать не дают и кошечек-собачек давят. Убрать немедленно! Всё должно быть так, как удобно лично мне!

7.10.2021 14:33
гость

Та пагодитяя, ща Новый мост закроют и амба будет, усем!

7.10.2021 14:48
krash

Что то не понял сути притензии. Исходя из жалобы, получается, что там есть проезжая часть, по которой ходят дети? И все нормально? Притензия к водителям?
Т.е. не жалаба на то, что должны быть тротуары (а их много где нет, к примеру пос.Лесной, дети вообще по трассе ходят) ...притензия на то, что машины ездят по дороге предназначенной для машин и мешают там ходить кошкам бродячим и детям?
Дааааауж..... у наших бабок на все проблемы - виновны водители.

7.10.2021 15:12
Гость

Боюсь что мост откроют, а поток не уменьшится, все тут будут также сокращать дорогу, а то что тротуара нет для пешеходов это да, и знак 20 и 40 многими водителями в упор не видно

7.10.2021 15:15
- гость -

7.10.2021 14:48
krash Претензия. Ну сколько можно русский язык коверкать.

7.10.2021 16:58
Гость

А на перекрёстке знак уступи дорогу не-а не видно водителям, или они только реагируют на светофор

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
21:22
Ученые раскрыли версию неминуемого конца света из-за постепенного отдаления Луны 0
20:48
Заказчик так и не найден. Срок давности по делу об убийстве Анны Политковской истек 0
20:11
Правительство утвердило стратегические инициативы развития России 0
19:57
Песков ответил на вопрос о традиции "проставляться" в день рождения Путина 0
19:31
Россиянка поверила мошенникам, а не полицейскому, который стоял рядом с ней. Видео 0
19:09
33 миллиарда рублей из бюджета уйдут на организацию выборов президента в 2024 году 0
18:53
Пенсионера из Новоалтайска осудят за изнасилование трех школьниц 0
18:29
Похорошевшие и принарядившиеся. Депутаты АКЗС приступили к работе: большой фоторепортаж 0
18:06
Непривитых сотрудников в мэриях Бийска и Барнаула отстраняют от работы 0
17:52
Новорожденная девочка с COVID-19 умерла в Новосибирской области 2
17:31
14 человек заявили о том, что их пытали в российской тюремной больнице 1
17:17
Россия обновила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 1
17:05
Новую трамвайную развязку построят на время ремонта моста у Нового рынка в Барнауле 15
16:51
Без кафе и ресторанов. Как в Алтайском крае хотят ужесточить ограничения из-за ковида? 13
16:42
Игрок 101. Актёр корейского сериала "Игра в кальмара" учился и работал в России 3
16:29
Метеозависимые, готовьте таблетки. Шквал мощных магнитных бурь накроет планету в октябре 2
16:15
Новым сенатором от парламента Алтайского края стал экс-депутат Госдумы Виктор Зобнев 0
16:04
Люди могут пострадать. Жители Барнаула рассказали о разваливающемся доме в центре города 1
15:50
Роспотребнадзор предложил ограничить работу общепита и вернуть пенсионеров на самоизоляцию 23
15:42
Барнаульская ОПГ при помощи поддельных фирм вывела из страны почти 400 млн рублей 2
15:23
Поделились: единороссы отдали два комитета в АКЗС оппозиции. И это не коммунисты 6
15:13
Баланс интересов. Депутаты АКЗС выбрали сразу двух заместителей Романенко 6
15:09
Частный жилой дом горит в Барнауле. Обновлено 0
14:58
Заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина перевели на ИВЛ 5
14:45
Перейти из авто в ракету. Депутаты не доверили руководство АКЗС "неопытному" коммунисту 5
14:39
Томенко поздравил депутатов АКЗС нового созыва с началом работы 4
14:24
Почти 80 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии 7
14:10
Уроженка Алтая Марина Ракова, обвиняемая в хищении 50 млн, не признаёт своей вины 3
13:57
Котов не замечают. Жители маленькой барнаульской улицы пожаловались на большой поток машин 13
13:47
Власти Курской области угрожают районам, отстающим по вакцинации, плохими дорогами 10
13:39
В Норвегии нашли лыжи, которым 1300 лет 4
13:22
В России изменились правила вывоза детей за границу 1
13:10
Алтайский дембель, который избивал и издевался над солдатами, решил "очистить свое имя" 12
12:55
Картошка в Алтайском крае подорожала почти вдвое и продолжает расти в цене 38
12:37
Второй срок. Александр Романенко вновь возглавил АКЗС 16
12:33
В Камне-на-Оби начали отопительный сезон с резервного угля 0
12:19
Алтайский Минздрав сделал задорный клип из видеоролика с вакцинацией Дмитрия Попова 9
12:06
Плати больше – свети так же. Когда и на сколько в России подорожает электричество 2
11:56
Зимняя резина ощутимо подорожала в Алтайском крае 19
11:43
Депутаты и предприниматели просят Томенко отложить запрет на продажу "домашнего мяса" 7
11:29
Алтайские нотариусы презентуют дистанционные сделки на форуме по недвижимости 1
11:16
Опасная работа. Почти 90% офисных работников в России страдают от проблем с нервами 5
11:03
Приходи и веселись. ТРЦ "Арена" подарит гостям бесплатный вход в развлекательные зоны 1
10:52
Российский сенатор умер после заражения коронавирусом 15
10:41
СМИ: после речи Путина цены на газ в Европе снизились почти на 700 долларов 35
10:25
Баскетболисты БК "Барнаул" дебютируют в Суперлиге-1 чемпионата России 1
10:12
В Бийске таксист купил лекарства и оплатил клиенту интернет, а тот не вышел на связь 6
09:57
В Алтайском крае предприниматель, судимый за добычу цист артемии, попался на взятке 2
09:48
Диетолог предупредила о вреде телятины для людей с больными суставами 4
09:37
Вынужденная инновация. В Барнаульской поликлинике представили новый способ вызова врача 18
09:20
В мире впервые за 40 лет рекордно подорожала еда 21
09:05
Пьяный водитель без прав перевернулся на Чуйском тракте 0
08:50
Под прицелом смартфонов. Директор педагогического лицея о том, как найти контакт с современными детьми 10
08:31
В Госдуму неожиданно прошла командир студотрядов, выросшая в Алтайском крае 20
08:16
Медики заявили об угрозе появления более опасных последствий COVID-19 у детей 6
08:03
Опознать по ботиночкам. Как судят обвиняемых в пожаре в "Зимней вишни" и сколько им грозит 13
07:55
"Длинные" деньги. Алтайский край получит от правительства 9,3 млрд на льготных условиях 8
07:42
Мэрия потратит на снежный городок на барнаульском Арбате порядка 2,6 млн рублей 7
07:32
Можно ли заболеть после прививки от коронавируса и что тогда делать? 27
07:20
Цена на проезд в некоторых барнаульских маршрутках может вырасти до 30 рублей 60
07:03
Подари тепло. Фонд "Облака" объявляет сбор средств на дрова и уголь для нуждающихся 5
06:50
"Из этого мальчишки выйдет толк". Владимиру Путину исполнилось 69 лет: архивные фото 55
06:35
Чем нужно заниматься 7 октября, чтобы привлечь семейное счастье и удачу в дом 0
06:21
Кухня-спальня, или Как выжить на 10 "квадратах". Обзор самых маленьких квартир Барнаула 17
06:02
Дожди и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 7 октября 0
00:18
Такой день. Проект бюджета Алтайского края и отложенный запрет на продажу "домашнего" мяса 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.