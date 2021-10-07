Котов не замечают. Жители маленькой барнаульской улицы пожаловались на большой поток машин

Жительница Барнаула, проживающая на ул. Пушкина, пожаловалась на то, что из-за ремонта моста на Челюскинцев, движение автомобилей по неприспособленной для этого улице сильно возросло. Возмущением горожанка поделилась в сообществе Barnaul22.
По словам женщины, раньше на Пушкина никогда не видели столько автомобилей. Кроме того, улица совсем не приспособлена для интенсивного трафика: здесь узкая проезжая часть без разметки и совсем нет тротуаров.
Основной проблемой горожанка назвала то, что водители "носятся" по их улочке с огромной скоростью. Из-за того, что они никого не замечают, на Пушкина стало меньше кошек и собак, а дети по утрам не могут спокойно пройти в школу, поскольку нервные водители постоянно сигналят им вслед.
"На перекрёстке Ядринцева — Пушкина каждый день аварии! Может уже каждый водитель начнёт думать головой и будет ездить по улице Гоголя (она сразу после Пушкина)? Там люди не ходят, домашних животных нет и есть светофоры!" – предложила женщина. (Орфография и пунктуация автора сохранена.)
Ранее жители Бийска пожаловались на то, что общественный транспорт в городе ходит "как попало". Люди опаздывают на работу, из-за того что не могут угадать, когда приедет следующий автобус.
Комментарии
Может уже каждый водитель начнёт думать головой и будет ездить по улице Гоголя (она сразу после Пушкина)? Там люди не ходят, домашних животных нет
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А что там случилось? Апокалипсис? Чем Пушкин лучше Гоголя, простите?
Гоголя постоянно колом стоит. практически в любое время года, вот поэтому по Пушкина и гоняют чтоб пробку объехать)))
Гоголь шире Пушкина и местами отротуарен
Вот как раз думаю головой и езжу по Пушкина. Нафиг мне на светофорах стоять!
Данной мадам, никто не запрещает на улицу Гоголя переехать жить!
Может мне тоже не нравится, что ее дом расположен на ул. Пушкина, но однако молчу и еду, еду и молчу...
Не ссыте скоро мост откроют на Челюскенцев и старый то же там будет тишина
А еще там прям по дороге вечером бомжы с детскими колясками нагруженными металоломом постоянно ходят 2 раза чудом не сбил.
ой ну ты глянь... по их улице стали ездить... вы ее купили? сидите и ждите когда поток схлынет
Пример Жасминной живёт и развивается. А я живу на Строителей, там ещё и трамваи ходят - спать не дают и кошечек-собачек давят. Убрать немедленно! Всё должно быть так, как удобно лично мне!
Та пагодитяя, ща Новый мост закроют и амба будет, усем!
Что то не понял сути притензии. Исходя из жалобы, получается, что там есть проезжая часть, по которой ходят дети? И все нормально? Притензия к водителям?
Т.е. не жалаба на то, что должны быть тротуары (а их много где нет, к примеру пос.Лесной, дети вообще по трассе ходят) ...притензия на то, что машины ездят по дороге предназначенной для машин и мешают там ходить кошкам бродячим и детям?
Дааааауж..... у наших бабок на все проблемы - виновны водители.
Боюсь что мост откроют, а поток не уменьшится, все тут будут также сокращать дорогу, а то что тротуара нет для пешеходов это да, и знак 20 и 40 многими водителями в упор не видно
7.10.2021 14:48
krash Претензия. Ну сколько можно русский язык коверкать.
А на перекрёстке знак уступи дорогу не-а не видно водителям, или они только реагируют на светофор