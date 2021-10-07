Котов не замечают. Жители маленькой барнаульской улицы пожаловались на большой поток машин

Жительница Барнаула, проживающая на ул. Пушкина, пожаловалась на то, что из-за ремонта моста на Челюскинцев, движение автомобилей по неприспособленной для этого улице сильно возросло. Возмущением горожанка поделилась в сообществе Barnaul22.

По словам женщины, раньше на Пушкина никогда не видели столько автомобилей. Кроме того, улица совсем не приспособлена для интенсивного трафика: здесь узкая проезжая часть без разметки и совсем нет тротуаров.

Основной проблемой горожанка назвала то, что водители "носятся" по их улочке с огромной скоростью. Из-за того, что они никого не замечают, на Пушкина стало меньше кошек и собак, а дети по утрам не могут спокойно пройти в школу, поскольку нервные водители постоянно сигналят им вслед.

"На перекрёстке Ядринцева — Пушкина каждый день аварии! Может уже каждый водитель начнёт думать головой и будет ездить по улице Гоголя (она сразу после Пушкина)? Там люди не ходят, домашних животных нет и есть светофоры!" – предложила женщина. (Орфография и пунктуация автора сохранена.)

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