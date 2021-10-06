На работу не попасть: бийчане пожаловались на хаотичный график общественного транспорта

Бийчане жалуются, что общественный транспорт ходит по "своему" графику и они не могут вовремя уехать на работу, сообщает "Бийский рабочий".

Горожане рассказывают, что график общественного транспорта невозможно угадать: иногда автобусы ходят с нормальной периодичностью, а временами маршрут пустует более часа. Например, до села Первомайского можно добраться только по маршруту № 101. Зачастую на него выходит не автобус, а тесная "Газель", не вмещающая всех желающих.

На периферии города ситуация хуже, чем в центре. Жители жалуются, что уехать утром из Заречья – это целый квест. Из-за этого горожане часто опаздывают на работу, а ученики – в школу.

"Зато многие говорят о том, что трамваи не нужны. Представляете, если они ходить перестанут, что будет твориться", "Расписание неизвестно кем и как составлялось, но не для простых людей", – жалуются бийчане.

Ранее сообщалось о проблемах в работе общественного транспорта в Барнауле. Активисты "Гражданского патруля" и участники сообщества Transport.Brn выяснили, что на части маршрутов в краевой столице транспорт стал ходить намного реже, а большие автобусы часто заменяют на малые.