Почти 80 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 278 новых случаев заражения, а общее число инфицированных в регионе с начала пандемии приближается к 80 тысячам человек.

По состоянию на 7 октября, в регионе за всё время заразились 79 555 человек, выздоровели 59 815 (+46 за сутки), скончались 5614 (+27 за сутки).

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3165 человек.

Кроме этого, 473 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят лечение в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 599, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245.

Напомним, 6 октября в Алтайском крае за сутки скончалось рекордное количество человек. Оперштаб сообщил сразу о 29 умерших.