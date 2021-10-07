Почти 80 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 278 новых случаев заражения, а общее число инфицированных в регионе с начала пандемии приближается к 80 тысячам человек.
По состоянию на 7 октября, в регионе за всё время заразились 79 555 человек, выздоровели 59 815 (+46 за сутки), скончались 5614 (+27 за сутки).
На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3165 человек.
Кроме этого, 473 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят лечение в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 599, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245.
Напомним, 6 октября в Алтайском крае за сутки скончалось рекордное количество человек. Оперштаб сообщил сразу о 29 умерших.
Комментарии
общее число зараженных в регионе с начала пандемии приближается к 80 тысячам человек
Это когда же все 2 миллиона переболеют?
На фото уже труп похоже грузят
Фотография, конечно, сделана в Алтайском крае собственным корреспондентом?
После выборов всплеск заболеваний ковидом, а ответственных нет.
7.10.2021 14:49
- гость -
Вы на выборах взасос с кем то целовались?
Да гораздо больше. Только тесты не проводят. Как раз сейчас знакомый подросток болеет, температура больше 10 дней не спадает, подкашливания, горло красное. Тест, говорят, не положен.
7.10.2021 16:41
- гость -
Чё ты гонишь, казачек проплаченный?!