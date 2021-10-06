В Алтайском крае за сутки скончалось рекордное количество больных COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончалось 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекордное число смертей за день за весь период пандемии в регионе.
По информации оперштаба, за сутки в регионе заразились 275 человек. Выздоровели при этом всего 24 пациента.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79 277 человек. Выздоровели всего 59 769 пациентов, а умерло с начала пандемии 5 587 инфицированных.
По состоянию на 6 октября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 3131 человек, а также 471 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 583, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 242.
Отметим, что в то же время в Бийске врачи и местные власти говорят о том, что в реанимации городского ковидного госпиталя почти не осталось свободных мест. Площадки для размещения зараженных переполнены.
Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов говорил о том, что в регионе развёрнуто уже больше четырёх тысяч ковидных коек, 324 из которых появились за прошлую неделю. В краевом Минздраве ежесуточно мониторят, где требуются дополнительные места для больных коронавирусом.
Комментарии
А что больше у нас ничем не болеют, остальное вылечили, с нашими врачами можно и не лечиться
Главное шмурдяком не колитесь!
Умрите с чистой кровью.
Даёшь новые рекорды, назло призеденту и теневому правительству!
Сколько из них вакцинированных??? 25?
скончалось 29 пациентов
Выздоровели при этом всего 24 пациента
Это получается сколько процентов смертность от коронавируса? Так он скоро онкологию догонит.
Интересная картина складывается... под тридцать трупов в день уже которую неделю, больницы битком, НО! все вокруг открыто, маски носят единицы, школы, сады работают. В прошлом году при гораздо меньшей статистике всё закрывали.
6.10.2021 15:27
- гость -
Какую онкологию? Нет никакой онкологии. И сердечно-сосудистых нет. Даже голову проломят - напишут, что сопутствующее, а помер от ковидлы
Ни одного!!!
Но вы в это ведь не поверите, пока родственников хоронить не начнете
Пока рвачам не отменят ковидные премии в сотни тысяч за работу со "смертельно больными" всё так и будет. Если нет родственников, которые могут буквально купить у рвачей жизнь больного, он обречён!
6.10.2021 15:45
- гость -
Конечно не поверим! Мы двоих с подъезда схоронили, сейчас третья женщина лежит на ивл. Дочь не могла ее отговорить вакцинироваться. Надеемся, выживет...
6.10.2021 15:50
- гость -
Путин решил истребить ваш подъезд. Ради этого все шоу вокруг, вы главное не сдавайтесь.
Шапку зимой тоже не носите, она закрывает связь с космосом, снижает кровоснабжение, а это может помешать видеть истину
6.10.2021 15:55 - гость -
Смешно. Только люди смотрят вокруг, а не зомбоящик.
Антипрививочники, мрите молча и в больницы не обращайтесь! Считайте, что вы самые умные на свете и собирайтесь кучней на кладбище.
Количество тяжелобольных – 583, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 242.
Скончалось 29 пациентов.
Цифры впечатляют.
6.10.2021 15:50
- гость -
Конечно не поверим! Мы двоих с подъезда схоронили, сейчас третья женщина лежит на ивл. Дочь не могла ее отговорить вакцинироваться. Надеемся, выживет...
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Врёшь ведь, как сивая кобыла. Вакцинированные гораздо реже заражаются ковидом. А если и заражаются, то болеют довольно легко. А ты страшилки сочиняешь, лишь бы во вред людям.
Вакцинированные гораздо реже заражаются ковидом. А если и заражаются, то болеют довольно легко.
Поделитесь ссылкой на исследования в результате которых были получены эти данные.
6.10.2021 15:25
- гость -
Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ! Они не подхватили инфекцию и Не заболели. Это вам о чем-то говорит???
6.10.2021 16:10
- гость -
Вакцинированные гораздо реже заражаются ковидом. А если и заражаются, то болеют довольно легко.
Поделитесь ссылкой на исследования в результате которых были получены эти данные.
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Поделитесь ссылкой на обратные исследования. А пока это - только ваши сплетни у лавочки.
6.10.2021 16:12
- гость -
Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ! Они не подхватили инфекцию и Не заболели. Это вам о чем-то говорит???
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Ни о чём им это не говорит. Это дЭбилы будут усираться, но продвигать свою теорию заговора.
Да тут аргументы бессмыслены.
Вы попробуйте объяснить, сторонника плоской земли, что она круглая.
Он истину постиг, а вы либо поддались зомбированию, либо тоже являетесь участником заговора.
Естественный отбор, со временем их отсеит
У вас там что судорожные припадки? Зачем по нескольку раз сообщения отправлять? "Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ! " За какой период? Кто и где проводил исследования?
Я поражён активности антиваксеров) буквально пара человек создаёт такой плотный трафик в комментариях)
Их легко определить: один постоянно упоминает некий «шмурдяк» - видимо так он считает особо оскорбительно для вакцины)
Второй постоянно упоминает якобы очень хорошо знакомых ему людей, которые были вакцинированы, но заболели: была легенда про работу что начальник заставил, а привитые все заболели, естественно по его версии непривитые не заболели) теперь версия про подъезд) пока версии про своих родственников не было - видимо опасается так лгать, но предвижу, что этот антиваксер и до подобной лжи опустится.
Я не понимаю подобного поведения. Возможно эти двое даже и не мужского пола, просто бабки базарные…
6.10.2021 16:11
- гость -Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ! Они не подхватили инфекцию и Не заболели. Это вам о чем-то говорит???
Это говорит только о том, что вам врут безбожно!!! А вы настолько тупы , что даже понять этого не можете!
6.10.2021 16:22
- гость -
Вы главное зубы в больницу лечить тоже не ходите. Уколы там ставят неизвестным веществом. А потом чипы в зубы вставляют, чтоб манипулировать
Вакцинированные, вам пора на ревакцинацию!
6.10.2021 16:22
- гость -
За весь период вакцинации от ковида в России.
"Клятве гиппократа" пришел конец. "Бабло" + протоколы ВОЗ победило этот пункт.
6.10.2021 16:27
- гость -
На себя в зеркало посмотри - тупой там.
Скажите пожалуйста какую форму наша планета имеет?
6.10.2021 16:31
- гость -
Ну не обижайся) Ну чего ты ) Только не плачь)
6.10.2021 16:32
- гость -
Земля имеет форму дыни, это вам любой садовод скажет.
А вы почему собственно интересуетесь?
Знакомую сейчас лечат только одним антибиотиком, а уже с прошлого года известно, что нужно подключать второй, если эффект слабый.
p.s. Болел осенью прошлого года дома, знаю о чем говорю
Их легко определить: один постоянно упоминает некий «шмурдяк»
Каюсь, первый это я. Может даже я сюда занес это слово, а дальше кто-то подхватил.
Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ!
За весь период вакцинации от ковида в России.
Отлично! Население России 144100000 - 700000 (вакцинированные) = 143400000 Число заболевших 7520000. Сами посчитаете сколько это в процентах или помочь?
6.10.2021 16:11
- гость -
6.10.2021 15:25
- гость -
Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ!
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А у скольких до вакцинации были антитела? Кто-нибудь проверял? Может и не заболели, что незаметно для себя переболели до вакцины? Где такая статистика?! Ее даже вести боятся.
6.10.2021 16:24
- гость -
Господи, как же я завидую таким людям как вы! По сторонам не смотрят, живут в окружении "легенд и версий", наслово верят тетям и дядям с телевизора, своей головой думать не надо, живут как в розовых очках. Ну красота! тоже хочу в параллельную реальность, да работающий мозг не отпускает( Может вы что-то принимаете для этого? или с рождения такие?
6.10.2021 16:58
- гость -
700 тыс привитых - это только у нас в крае, но за весь период вакцинации в России. Вас не туда повело)
6.10.2021 15:55
- гость -
6.10.2021 15:50
- гость -
Шапку зимой тоже не носите, она закрывает связь с космосом, снижает кровоснабжение, а это может помешать видеть истину
А шапочка из фольги как же?
6.10.2021 16:58
- гость -
У вас даже математика своя какая-то, в принципе все как мы и думали.
Единственная просьба, умрите тихо. Не сейте мусор свои в головы, многие из них также пусты. А в крематории очередь, фиг попадешь.
700 тыс привитых - это только у нас в крае, но за весь период вакцинации в России. Вас не туда повело)
Согласен. А откуда у вас информация, что только 2% умирает?
6.10.2021 17:04
- гость -
Ваш шикарно работающий мозг вскоре позволит вам управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров.
Жаль что вы один понимаете, как все устроено в этом гнилом мире.
А дядьки в телевизоре это половина рептилойдов, половина масонов. На простых людей им плевать
700 тыс привитых - это только у нас в крае
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Если так много привитых, то что же так много трупов?
Жидо-массонский заговор, с целью перераспределения природных ресурсов
Но амител ведь писал,что жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году.
Что меняется?
Вот только и пишут,что самый болеющий регион,врачей не хватает,лучшие специалисты покидают край,низкая зарплата,растет заболеваемость коронавирусом в крае.
Пишите лучше,что делается,чтобы картина менялась.
В Новосибирской области более информативно предоставляют информацию. Сразу понятно что это
Скончались 15 пациентов: мужчины в возрасте 27, 29, 59, 67, 67, 68, 71, 73 лет и женщины в возрасте 55, 57, 63, 68, 75, 81, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3059 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Аниваксеры, если не верите нашей статистике, посмотрите мировую. Цифры по Великобритании. Разница в смертности вакцинированныз и невакцинировпнных впечатляет. Хотя, зачем вам цифры. Вы только крыльями можете хлопать и кудахтать а вреде вакцин. Ни одного аргумента, кроме эмоций. Я не о комментатрах амика даже. Я об ученых типа Гундарова. Эмоции жаждущего слова индивидуума
Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ! Они не подхватили инфекцию и Не заболели. Это вам о чем-то говорит??
А может они до вакцинации переболели, и у них собственных антител полно.
Кстати не знаю ни одного повторно заболевшего за эти 1,5 года.
Исключим ложноположительные результаты ПЦР, которые имели место в начале пандемии. Если кто-то и заболевает повторно, то явные проблемы у него с имунным ответом.