В Алтайском крае за сутки скончалось рекордное количество больных COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончалось 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекордное число смертей за день за весь период пандемии в регионе.

По информации оперштаба, за сутки в регионе заразились 275 человек. Выздоровели при этом всего 24 пациента.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79 277 человек. Выздоровели всего 59 769 пациентов, а умерло с начала пандемии 5 587 инфицированных.

По состоянию на 6 октября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 3131 человек, а также 471 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 583, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 242.

Отметим, что в то же время в Бийске врачи и местные власти говорят о том, что в реанимации городского ковидного госпиталя почти не осталось свободных мест. Площадки для размещения зараженных переполнены.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов говорил о том, что в регионе развёрнуто уже больше четырёх тысяч ковидных коек, 324 из которых появились за прошлую неделю. В краевом Минздраве ежесуточно мониторят, где требуются дополнительные места для больных коронавирусом.