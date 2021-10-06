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В Алтайском крае за сутки скончалось рекордное количество больных COVID-19

, ИА "Амител"
За сутки в регионе скончалось 29 человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончалось 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекордное число смертей за день за весь период пандемии в регионе.

По информации оперштаба, за сутки в регионе заразились 275 человек. Выздоровели при этом всего 24 пациента.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79 277 человек. Выздоровели всего 59 769 пациентов, а умерло с начала пандемии 5 587 инфицированных.

По состоянию на 6 октября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 3131 человек, а также 471 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 583, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 242.

Отметим, что в то же время в Бийске врачи и местные власти говорят о том, что в реанимации городского ковидного госпиталя почти не осталось свободных мест. Площадки для размещения зараженных переполнены.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов говорил о том, что в регионе развёрнуто уже больше четырёх тысяч ковидных коек, 324 из которых появились за прошлую неделю. В краевом Минздраве ежесуточно мониторят, где требуются дополнительные места для больных коронавирусом.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.10.2021 15:10
- гость -

А что больше у нас ничем не болеют, остальное вылечили, с нашими врачами можно и не лечиться

6.10.2021 15:19
- гость -

Главное шмурдяком не колитесь!
Умрите с чистой кровью.
Даёшь новые рекорды, назло призеденту и теневому правительству!

6.10.2021 15:25
- гость -

Сколько из них вакцинированных??? 25?

6.10.2021 15:27
- гость -

скончалось 29 пациентов
Выздоровели при этом всего 24 пациента

Это получается сколько процентов смертность от коронавируса? Так он скоро онкологию догонит.

6.10.2021 15:34
- гость -

Интересная картина складывается... под тридцать трупов в день уже которую неделю, больницы битком, НО! все вокруг открыто, маски носят единицы, школы, сады работают. В прошлом году при гораздо меньшей статистике всё закрывали.

6.10.2021 15:34
- гость -

6.10.2021 15:27
- гость -

Какую онкологию? Нет никакой онкологии. И сердечно-сосудистых нет. Даже голову проломят - напишут, что сопутствующее, а помер от ковидлы

6.10.2021 15:45
- гость -

Ни одного!!!
Но вы в это ведь не поверите, пока родственников хоронить не начнете

6.10.2021 15:47
- гость -

Пока рвачам не отменят ковидные премии в сотни тысяч за работу со "смертельно больными" всё так и будет. Если нет родственников, которые могут буквально купить у рвачей жизнь больного, он обречён!

6.10.2021 15:50
- гость -

6.10.2021 15:45
- гость -
Конечно не поверим! Мы двоих с подъезда схоронили, сейчас третья женщина лежит на ивл. Дочь не могла ее отговорить вакцинироваться. Надеемся, выживет...

6.10.2021 15:55
- гость -

6.10.2021 15:50
- гость -
Путин решил истребить ваш подъезд. Ради этого все шоу вокруг, вы главное не сдавайтесь.
Шапку зимой тоже не носите, она закрывает связь с космосом, снижает кровоснабжение, а это может помешать видеть истину

6.10.2021 16:03
- гость -

6.10.2021 15:55 - гость -
Смешно. Только люди смотрят вокруг, а не зомбоящик.

6.10.2021 16:04
Док

Антипрививочники, мрите молча и в больницы не обращайтесь! Считайте, что вы самые умные на свете и собирайтесь кучней на кладбище.

6.10.2021 16:06
гость

Количество тяжелобольных – 583, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 242.
Скончалось 29 пациентов.
Цифры впечатляют.

6.10.2021 16:08
- гость -

6.10.2021 15:50
- гость -

Конечно не поверим! Мы двоих с подъезда схоронили, сейчас третья женщина лежит на ивл. Дочь не могла ее отговорить вакцинироваться. Надеемся, выживет...
---------------
Врёшь ведь, как сивая кобыла. Вакцинированные гораздо реже заражаются ковидом. А если и заражаются, то болеют довольно легко. А ты страшилки сочиняешь, лишь бы во вред людям.

6.10.2021 16:10
- гость -

Вакцинированные гораздо реже заражаются ковидом. А если и заражаются, то болеют довольно легко.

Поделитесь ссылкой на исследования в результате которых были получены эти данные.

6.10.2021 16:11
- гость -

6.10.2021 15:25
- гость -
Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ! Они не подхватили инфекцию и Не заболели. Это вам о чем-то говорит???

6.10.2021 16:15
- гость -

6.10.2021 16:10
- гость -
Вакцинированные гораздо реже заражаются ковидом. А если и заражаются, то болеют довольно легко.

Поделитесь ссылкой на исследования в результате которых были получены эти данные.
-----------
Поделитесь ссылкой на обратные исследования. А пока это - только ваши сплетни у лавочки.

6.10.2021 16:16
- гость -

6.10.2021 16:12
- гость -

Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ! Они не подхватили инфекцию и Не заболели. Это вам о чем-то говорит???
------------
Ни о чём им это не говорит. Это дЭбилы будут усираться, но продвигать свою теорию заговора.

6.10.2021 16:22
- гость -

Да тут аргументы бессмыслены.
Вы попробуйте объяснить, сторонника плоской земли, что она круглая.
Он истину постиг, а вы либо поддались зомбированию, либо тоже являетесь участником заговора.
Естественный отбор, со временем их отсеит

6.10.2021 16:22
- гость -

У вас там что судорожные припадки? Зачем по нескольку раз сообщения отправлять? "Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ! " За какой период? Кто и где проводил исследования?

6.10.2021 16:24
- гость -

Я поражён активности антиваксеров) буквально пара человек создаёт такой плотный трафик в комментариях)
Их легко определить: один постоянно упоминает некий «шмурдяк» - видимо так он считает особо оскорбительно для вакцины)
Второй постоянно упоминает якобы очень хорошо знакомых ему людей, которые были вакцинированы, но заболели: была легенда про работу что начальник заставил, а привитые все заболели, естественно по его версии непривитые не заболели) теперь версия про подъезд) пока версии про своих родственников не было - видимо опасается так лгать, но предвижу, что этот антиваксер и до подобной лжи опустится.
Я не понимаю подобного поведения. Возможно эти двое даже и не мужского пола, просто бабки базарные…

6.10.2021 16:27
- гость -

6.10.2021 16:11
- гость -Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ! Они не подхватили инфекцию и Не заболели. Это вам о чем-то говорит???
Это говорит только о том, что вам врут безбожно!!! А вы настолько тупы , что даже понять этого не можете!

6.10.2021 16:27
- гость -

6.10.2021 16:22
- гость -
Вы главное зубы в больницу лечить тоже не ходите. Уколы там ставят неизвестным веществом. А потом чипы в зубы вставляют, чтоб манипулировать

6.10.2021 16:28
- гость -

Вакцинированные, вам пора на ревакцинацию!

6.10.2021 16:29
- гость -

6.10.2021 16:22
- гость -
За весь период вакцинации от ковида в России.

6.10.2021 16:29
- гость -

"Клятве гиппократа" пришел конец. "Бабло" + протоколы ВОЗ победило этот пункт.

6.10.2021 16:31
- гость -

6.10.2021 16:27
- гость -
На себя в зеркало посмотри - тупой там.

6.10.2021 16:32
- гость -

Скажите пожалуйста какую форму наша планета имеет?

6.10.2021 16:38
- гость -

6.10.2021 16:31
- гость -
Ну не обижайся) Ну чего ты ) Только не плачь)

6.10.2021 16:39
- гость -

6.10.2021 16:32
- гость -

Земля имеет форму дыни, это вам любой садовод скажет.
А вы почему собственно интересуетесь?

6.10.2021 16:44
- гость -

Знакомую сейчас лечат только одним антибиотиком, а уже с прошлого года известно, что нужно подключать второй, если эффект слабый.

p.s. Болел осенью прошлого года дома, знаю о чем говорю

6.10.2021 16:48
- гость -

Их легко определить: один постоянно упоминает некий «шмурдяк»

Каюсь, первый это я. Может даже я сюда занес это слово, а дальше кто-то подхватил.

6.10.2021 16:58
- гость -

Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ!
За весь период вакцинации от ковида в России.

Отлично! Население России 144100000 - 700000 (вакцинированные) = 143400000 Число заболевших 7520000. Сами посчитаете сколько это в процентах или помочь?

6.10.2021 17:04
- гость -

6.10.2021 16:11
- гость -
6.10.2021 15:25
- гость -
Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ!
_-----------
А у скольких до вакцинации были антитела? Кто-нибудь проверял? Может и не заболели, что незаметно для себя переболели до вакцины? Где такая статистика?! Ее даже вести боятся.

6.10.2021 17:04
- гость -

6.10.2021 16:24
- гость -
Господи, как же я завидую таким людям как вы! По сторонам не смотрят, живут в окружении "легенд и версий", наслово верят тетям и дядям с телевизора, своей головой думать не надо, живут как в розовых очках. Ну красота! тоже хочу в параллельную реальность, да работающий мозг не отпускает( Может вы что-то принимаете для этого? или с рождения такие?

6.10.2021 17:06
- гость -

6.10.2021 16:58
- гость -
700 тыс привитых - это только у нас в крае, но за весь период вакцинации в России. Вас не туда повело)

6.10.2021 17:08
- гость -

6.10.2021 15:55
- гость -
6.10.2021 15:50
- гость -

Шапку зимой тоже не носите, она закрывает связь с космосом, снижает кровоснабжение, а это может помешать видеть истину

А шапочка из фольги как же?

6.10.2021 17:13
- гость -

6.10.2021 16:58
- гость -
У вас даже математика своя какая-то, в принципе все как мы и думали.
Единственная просьба, умрите тихо. Не сейте мусор свои в головы, многие из них также пусты. А в крематории очередь, фиг попадешь.

6.10.2021 17:19
- гость -

700 тыс привитых - это только у нас в крае, но за весь период вакцинации в России. Вас не туда повело)

Согласен. А откуда у вас информация, что только 2% умирает?

6.10.2021 17:23
- гость -

6.10.2021 17:04
- гость -
Ваш шикарно работающий мозг вскоре позволит вам управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров.
Жаль что вы один понимаете, как все устроено в этом гнилом мире.
А дядьки в телевизоре это половина рептилойдов, половина масонов. На простых людей им плевать

6.10.2021 17:25
- гость -

700 тыс привитых - это только у нас в крае
-----------------------------
Если так много привитых, то что же так много трупов?

6.10.2021 17:39
- гость -

Жидо-массонский заговор, с целью перераспределения природных ресурсов

6.10.2021 17:55
- гость -

Но амител ведь писал,что жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году.
Что меняется?
Вот только и пишут,что самый болеющий регион,врачей не хватает,лучшие специалисты покидают край,низкая зарплата,растет заболеваемость коронавирусом в крае.

Пишите лучше,что делается,чтобы картина менялась.

6.10.2021 18:24
- гость -

В Новосибирской области более информативно предоставляют информацию. Сразу понятно что это
Скончались 15 пациентов: мужчины в возрасте 27, 29, 59, 67, 67, 68, 71, 73 лет и женщины в возрасте 55, 57, 63, 68, 75, 81, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3059 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

6.10.2021 18:25
Гость

Аниваксеры, если не верите нашей статистике, посмотрите мировую. Цифры по Великобритании. Разница в смертности вакцинированныз и невакцинировпнных впечатляет. Хотя, зачем вам цифры. Вы только крыльями можете хлопать и кудахтать а вреде вакцин. Ни одного аргумента, кроме эмоций. Я не о комментатрах амика даже. Я об ученых типа Гундарова. Эмоции жаждущего слова индивидуума

6.10.2021 20:09
- гость -

Из почти 700 тыс. привитых заразились всего около 2% . А 98% - НЕТ! Они не подхватили инфекцию и Не заболели. Это вам о чем-то говорит??

А может они до вакцинации переболели, и у них собственных антител полно.
Кстати не знаю ни одного повторно заболевшего за эти 1,5 года.
Исключим ложноположительные результаты ПЦР, которые имели место в начале пандемии. Если кто-то и заболевает повторно, то явные проблемы у него с имунным ответом.

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