Заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина перевели на ИВЛ

Актёра Валерия Гаркалина, ранее заболевшего COVID-19, перевели на аппарат ИВЛ.
По данным Telegram-канала Baza, состояние артиста ухудшилось из-за серьёзного поражения лёгких, которое составляет уже 75-85%.
Напомним, Гаркалина госпитализировали с коронавирусом 2 октября. Заболевание у него развивается на фоне хронических проблем с сердцем – в 2012 году актёр перенёс сразу два инфаркта. 5 октября его дочь заявляла, что отец идёт на поправку.
Однако позднее в тот же день стало известно, что 67-летнего народного артиста перевели в реанимацию. Врачи обнаружили у него критическую стадию пневмонии – КТ4.
Комментарии
Актера Валерия Гаркалина, который был вакцинирован, перевели в реанимацию.
Пресс-служба уточняет, что несмотря на перевод в реанимацию, актер находится в сознании.
Ранее дочь актера Ника Гаркалина рассказала, что ее отец был вакцинирован от COVID-19. Сколько времени прошло от прививки до госпитализации актера с коронавирусной инфекцией, не уточняется.
7.10.2021 15:07
- гость -
Актера Валерия Гаркалина, который был вакцинирован, перевели в реанимацию.
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А он точно прививался? Или купил себе сертификат, как многие "особо умные" сделали?
7.10.2021 15:07
- гость -
Зудит что ли в одном месте? Вакцина не действует 100 % для всех, это никто не скрывает.
Тем более два инфаркта, ослабленный организм.
7.10.2021 15:55
купил себе сертификат
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3 процента после прививки вообще умирают по данным американцев.
7.10.2021 16:34
- гость -
3 процента после прививки вообще умирают по данным американцев.
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Прививки Пфайзер? Или чем они там прививаются?