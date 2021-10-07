В Алтайском Заксобрании VIII созыва будет два зампредседателя. Это стало ясно в ходе первой установочной сессии АКЗС, проходящей 7 октября. Причём вице-спикеры представляют две разные политические силы – "Единую Россию" и КПРФ.

После того как депутаты выбрали спикером АКЗС единоросса Александра Романенко, он предложил проголосовать за кандидатуры вице-спикеров. Вначале был предложен единоросс Денис Голобородько, который параллельно к тому же возглавил и комитет по правовой политике АКЗС. За Голобородько проголосовали 56 депутатов из 66. Против оказались 8, воздержались – 2. Необходимый минимум в 35 голосов таким образом был достигнут.

Следом была внесена кандидатура коммуниста Юрия Кропотина, уступившего Александру Романенко пост председателя АКЗС. Кандидата от КПРФ одобрили 54 депутата, против – 10, воздержались – 2.

Отметим, что и Кропотин, и Голобородько будут работать в АКЗС на освобождённой основе, то есть за вознаграждение.