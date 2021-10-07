Частный жилой дом горит в Барнауле. Обновлено

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в частном жилом доме произошёл в Барнауле по улице Станционной, сообщает Telegram-канал пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Отмечается, что площадь пожара составляет около 40 квадратных метров.

"Люди из дома вышли, угроза соседним строениям снята. На месте пожара работают значительные силы и средства барнаульского пожарно-спасательного гарнизона", – говорится в сообщении.

Обновлено в 15:25. Открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций. Площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседний жилой дом и случаев гибели людей.

Ранее в Алтайском крае правоохранители задержали подозреваемого в поджоге служебного автомобиля врио начальника отдела полиции по Чарышскому району. Как оказалось, мужчина испытывал личную неприязнь к стражу порядка.