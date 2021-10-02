В Алтайском крае поймали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля

В Алтайском крае правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля врио начальника отдела полиции по Чарышскому району. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, инцидент случился 28 сентября. Поводом для противоправных действий стала личная неприязнь, которую сельчанин испытывал к стражу порядка.

"[Он] облил легковоспламеняющейся жидкостью капот его машины, после чего поджёг", – говорится в сообщении.

В результате автомобиль пришёл в негодность, восстановить его уже не получится.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль был припаркован возле дома врио начальника, когда произошло возгорание. Предполагаемый поджигатель попал в объективы камер видеонаблюдения, однако качество записи оказалось плохим.