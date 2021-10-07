Депутаты Алтайского Заксобрания на первой сессии, прошедшей 7 октября, сформировали девять профильных комитетов и утвердили их председателей. Семь из них, как указывал ранее amic.ru, возглавили единороссы, ещё по одному – эсер и либерал-демократ.

Какие комитеты появились в АКЗС и кто их возглавил

по правовой политике и местному самоуправлению (председатель Денис Голобородько – ЕР);

– ЕР); по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям ( Антон Васильев – ЕР);

– ЕР); по промышленности, предпринимательству и туризму ( Владимир Семёнов – ЛДПР);

– ЛДПР); по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи ( Игорь Панарин – ЕР);

– ЕР); по аграрной политике, природопользованию и экологии ( Сергей Серов – ЕР);

– ЕР); по здравоохранению ( Владимир Лещенко – ЕР);

– ЕР); по социальной защите и занятости населения ( Ирина Солнцева – ЕР);

– ЕР); по образованию и науке ( Александр Молотов – СРЗП);

– СРЗП); по спорту, культуре и молодёжной политике (Татьяна Ильюченко – ЕР).

Единственным председателем комитета, кто будет работать в АКЗС на неосвобождённой основе, то есть не получая зарплату, стал Антон Васильев.