Депутаты Алтайского Заксобрания на первой сессии, прошедшей 7 октября, сформировали девять профильных комитетов и утвердили их председателей. Семь из них, как указывал ранее amic.ru, возглавили единороссы, ещё по одному – эсер и либерал-демократ.
Какие комитеты появились в АКЗС и кто их возглавил
- по правовой политике и местному самоуправлению (председатель Денис Голобородько – ЕР);
- по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям (Антон Васильев – ЕР);
- по промышленности, предпринимательству и туризму (Владимир Семёнов – ЛДПР);
- по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Игорь Панарин – ЕР);
- по аграрной политике, природопользованию и экологии (Сергей Серов – ЕР);
- по здравоохранению (Владимир Лещенко – ЕР);
- по социальной защите и занятости населения (Ирина Солнцева – ЕР);
- по образованию и науке (Александр Молотов – СРЗП);
- по спорту, культуре и молодёжной политике (Татьяна Ильюченко – ЕР).
Единственным председателем комитета, кто будет работать в АКЗС на неосвобождённой основе, то есть не получая зарплату, стал Антон Васильев.
Комментарии
хуже короновируса-это только ЕР
ЕР-это круто
комуняк киданули? а мы за них голосили. эх маша((
Все по плану ЕР, зачем голосовали, как было так и осталось, да еще и голобородька вице спикер, не удивительно если этому малолетке еще и героя России дадут, стремительнее карьера только у Кадырова.
7.10.2021 15:50
- гость -
Не правда. Как всегда калмуняки всех развели.
Ну маленько не доголосили ,вот теперь таковы последствия,а жаль ,нужно этих товарищей на свалку истории ,они уже порулили .