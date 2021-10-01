Оргкомитет по подготовке и проведению первой сессии АКЗС нового созыва определился с кандидатурами на пост спикера краевого парламента, председателей и заместителей председателей постоянных комитетов. Сенсации не произошло: большая часть руководящих должностей в парламенте отойдёт единороссам, которые получили в Заксобрании 31 место из 68. Вторая же по численности фракция – КПРФ (24 депутата) – будет довольствоваться малым.
Участники оргкомитета одобрили кандидатуру единоросса Александра Романенко на пост председателя АКЗС для избрания на сессии. В качестве альтернативы на должность спикера рассматривался Юрий Кропотин от КПРФ. По итогам голосования на руководящую должность рекомендован Романенко, уточняет пресс-служба краевого парламента.
Кроме того, члены собрания поддержали проект структуры АКЗС. В новом созыве краевого парламента предложено сформировать девять постоянных комитетов. Также оргкомитет утвердил кандидатуры председателей и их заместителей. Голосование по ним, как и по фигуре спикера, пройдёт на сессии.
Какие комитеты появятся в АКЗС и кто их возглавит
- по правовой политике и местному самоуправлению (председатель Денис Голобородько – ЕР, заместители: Андрей Кривов – КПРФ и Сергей Матасов – "Коммунисты России");
- по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям (председатель Антон Васильев, заместители: Иван Мордовин и Александр Локтев – все трое от ЕР);
- по промышленности, предпринимательству и туризму (председатель Владимир Семёнов – ЛДПР, заместитель Андрей Абрамов – ЕР);
- по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (председатель Игорь Панарин – ЕР, заместители: Людмила Суслова – "Справедливая Россия – За правду" и Николай Данилин – ЕР);
- по аграрной политике, природопользованию и экологии (председатель Сергей Серов, заместители: Алексей Кривенко, Вадим Смагин – оба из ЕР и Вячеслав Лаптев – КПРФ);
- по здравоохранению (председатель Владимир Лещенко, заместители: Александр Лазарев – оба из ЕР и Елена Хрусталёва – КПРФ);
- по социальной защите и занятости населения (председатель Ирина Солнцева – ЕР, заместители: Вячеслав Початов – КПРФ, Ирина Шудра – ЛДПР);
- по образованию и науке (председатель Александр Молотов – СРЗП, заместитель Сергей Писарев – ЕР);
- по спорту, культуре и молодёжной политике (председатель Татьяна Ильюченко, заместитель Иван Нифонтов – оба из ЕР).
Таким образом, у девяти профильных комитетов должно появиться девять руководителей (ЕР представляют семь депутатов, ещё по одному – ЛДПР и СРЗП) и 16 заместителей (девять – от ЕР, четыре – от КПРФ, по одному – от КПКР, ЛДПР и СРЗП). Всего в АКЗС предполагается наличие 14 платных ставок, включая должность председателя и (возможно) вице-спикера. ЕР претендует как минимум на девять платных ставок, а оппозиция – на оставшиеся пять.
Окончательно проект структуры краевого парламента восьмого созыва, кандидатуры председателя АКЗС, глав комитетов и их заместителей, состав комитетов и фракций депутаты утвердят на первой сессии 7 октября. Также в рамках заседания они рассмотрят вопрос об избрании сенатора от представительного органа власти.
Комментарии
По бюджету Васильев из какой партии не написали
Очередной позор единой России комитет по бюджету и налогам возглавляют люди ничего об этом не знающие!!! Позор!!!
Это с его подачи у нас самые высокие налоги в стране???
Новых не много. Это люди которые отвечают за убыль алтайского края, низкие доходы в крае, за отъезд нашей молодёжи которой негде работать,
При этом имеют сами хорошие зарплаты????
"платных ставок в АКЗС", это заплатил и в АКЗС пролез? А можно прейскурант озвучить?
Лица счастливые, видно жизнь удалась.
Срам
позорище алтайское, и как после этого ходить на выборы?
Продажные СР и ЛДПР показали своё личико едросовское. Молотов - главный предатель, шкурник, свои личные интересы для него - главное
хотелось бы знать поимённо, кто за кого голосовал, чтобы знать кто есть кто
хотелось бы знать поимённо, кто за кого голосовал
Всем бы этого хотелось, да только вот беда, если бы списки кто и за кого голосовал были бы в публичном доступе, то в думе бы были совсем другие люди.
Спорт, я понимаю,так и останется в опе
Потому и самые высокие налоги у нас для предпринимателей и ужасное средневековое отношение к бизнесу , потому как люди ,отвечающие за эту политику ничего не понимают в ней
Нет, эти трое все понимают но пришли отстаивать свои интересы и плевать им на малый бизнес
Потому и самые высокие налоги
Потому, что людей это устраивает!
10:18
- гость -
Спорт, я понимаю,так и останется в опе
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Да он в пень не тарахтел, спорт ваш. Ищи спонсора, да спортись сколько угодно.
1.10.2021 10:32
- гость -
Соглы
У коммунистов прибавилось денежных портфелей. Ну всё, теперь заживем по-человечески.
Там еще денежные места на продажу остались???
А кумунисты на задворках ,а каких портфелях разговор …
Солнцева разве не на пенсии. Сколько можно
Роман доволен ,морда ещё стала шире ,но пока о поддержке жителей края молчит ,а в Московии уже на три года бюджет верстают и он будет направлен на поддержку россиян ,так Мишуня сказал,ну а сейчас и наши запоют и мы помчимся вперёд ..
а каким боком Писарев к образованию и науке?