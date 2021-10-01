Оргкомитет по подготовке и проведению первой сессии АКЗС нового созыва определился с кандидатурами на пост спикера краевого парламента, председателей и заместителей председателей постоянных комитетов. Сенсации не произошло: большая часть руководящих должностей в парламенте отойдёт единороссам, которые получили в Заксобрании 31 место из 68. Вторая же по численности фракция – КПРФ (24 депутата) – будет довольствоваться малым.

Участники оргкомитета одобрили кандидатуру единоросса Александра Романенко на пост председателя АКЗС для избрания на сессии. В качестве альтернативы на должность спикера рассматривался Юрий Кропотин от КПРФ. По итогам голосования на руководящую должность рекомендован Романенко, уточняет пресс-служба краевого парламента.

Кроме того, члены собрания поддержали проект структуры АКЗС. В новом созыве краевого парламента предложено сформировать девять постоянных комитетов. Также оргкомитет утвердил кандидатуры председателей и их заместителей. Голосование по ним, как и по фигуре спикера, пройдёт на сессии.

Какие комитеты появятся в АКЗС и кто их возглавит

по правовой политике и местному самоуправлению (председатель Денис Голобородько – ЕР, заместители: Андрей Кривов – КПРФ и Сергей Матасов – "Коммунисты России");

– ЕР, заместители: – КПРФ и – "Коммунисты России"); по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям (председатель Антон Васильев , заместители: Иван Мордовин и Александр Локтев – все трое от ЕР);

, заместители: и – все трое от ЕР); по промышленности, предпринимательству и туризму (председатель Владимир Семёнов – ЛДПР, заместитель Андрей Абрамов – ЕР);

– ЛДПР, заместитель – ЕР); по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (председатель Игорь Панарин – ЕР, заместители: Людмила Суслова – "Справедливая Россия – За правду" и Николай Данилин – ЕР);

– ЕР, заместители: – "Справедливая Россия – За правду" и – ЕР); по аграрной политике, природопользованию и экологии (председатель Сергей Серов , заместители: Алексей Кривенко , Вадим Смагин – оба из ЕР и Вячеслав Лаптев – КПРФ);

, заместители: , – оба из ЕР и – КПРФ); по здравоохранению (председатель Владимир Лещенко , заместители: Александр Лазарев – оба из ЕР и Елена Хрусталёва – КПРФ);

, заместители: – оба из ЕР и – КПРФ); по социальной защите и занятости населения (председатель Ирина Солнцева – ЕР, заместители: Вячеслав Початов – КПРФ, Ирина Шудра – ЛДПР);

– ЕР, заместители: – КПРФ, – ЛДПР); по образованию и науке (председатель Александр Молотов – СРЗП, заместитель Сергей Писарев – ЕР);

– СРЗП, заместитель – ЕР); по спорту, культуре и молодёжной политике (председатель Татьяна Ильюченко, заместитель Иван Нифонтов – оба из ЕР).

Таким образом, у девяти профильных комитетов должно появиться девять руководителей (ЕР представляют семь депутатов, ещё по одному – ЛДПР и СРЗП) и 16 заместителей (девять – от ЕР, четыре – от КПРФ, по одному – от КПКР, ЛДПР и СРЗП). Всего в АКЗС предполагается наличие 14 платных ставок, включая должность председателя и (возможно) вице-спикера. ЕР претендует как минимум на девять платных ставок, а оппозиция – на оставшиеся пять.

Окончательно проект структуры краевого парламента восьмого созыва, кандидатуры председателя АКЗС, глав комитетов и их заместителей, состав комитетов и фракций депутаты утвердят на первой сессии 7 октября. Также в рамках заседания они рассмотрят вопрос об избрании сенатора от представительного органа власти.