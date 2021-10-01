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Единороссы согласились отдать оппозиции несколько портфелей и платных ставок в АКЗС

, ИА "Амител"
Окончательно раздел "денежных мест" завершится на первой сессии
Фото: пресс-служба АКЗС

Фото: пресс-служба АКЗС

Оргкомитет по подготовке и проведению первой сессии АКЗС нового созыва определился с кандидатурами на пост спикера краевого парламента, председателей и заместителей председателей постоянных комитетов. Сенсации не произошло: большая часть руководящих должностей в парламенте отойдёт единороссам, которые получили в Заксобрании 31 место из 68. Вторая же по численности фракция – КПРФ (24 депутата) – будет довольствоваться малым.

Участники оргкомитета одобрили кандидатуру единоросса Александра Романенко на пост председателя АКЗС для избрания на сессии. В качестве альтернативы на должность спикера рассматривался Юрий Кропотин от КПРФ. По итогам голосования на руководящую должность рекомендован Романенко, уточняет пресс-служба краевого парламента.

Кроме того, члены собрания поддержали проект структуры АКЗС. В новом созыве краевого парламента предложено сформировать девять постоянных комитетов. Также оргкомитет утвердил кандидатуры председателей и их заместителей. Голосование по ним, как и по фигуре спикера, пройдёт на сессии.

Какие комитеты появятся в АКЗС и кто их возглавит

  • по правовой политике и местному самоуправлению (председатель Денис Голобородько – ЕР, заместители: Андрей Кривов – КПРФ и Сергей Матасов – "Коммунисты России");
  • по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям (председатель Антон Васильев, заместители: Иван Мордовин и Александр Локтев – все трое от ЕР);
  • по промышленности, предпринимательству и туризму (председатель Владимир Семёнов – ЛДПР, заместитель Андрей Абрамов – ЕР);
  • по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (председатель Игорь Панарин – ЕР, заместители: Людмила Суслова – "Справедливая Россия – За правду" и Николай Данилин – ЕР);
  • по аграрной политике, природопользованию и экологии (председатель Сергей Серов, заместители: Алексей Кривенко, Вадим Смагин – оба из ЕР и Вячеслав Лаптев – КПРФ);
  • по здравоохранению (председатель Владимир Лещенко, заместители: Александр Лазарев – оба из ЕР и Елена Хрусталёва – КПРФ);
  • по социальной защите и занятости населения (председатель Ирина Солнцева – ЕР, заместители: Вячеслав Початов – КПРФ, Ирина Шудра – ЛДПР);
  • по образованию и науке (председатель Александр Молотов – СРЗП, заместитель Сергей Писарев – ЕР);
  • по спорту, культуре и молодёжной политике (председатель Татьяна Ильюченко, заместитель Иван Нифонтов – оба из ЕР).

Таким образом, у девяти профильных комитетов должно появиться девять руководителей (ЕР представляют семь депутатов, ещё по одному – ЛДПР и СРЗП) и 16 заместителей (девять – от ЕР, четыре – от КПРФ, по одному – от КПКР, ЛДПР и СРЗП). Всего в АКЗС предполагается наличие 14 платных ставок, включая должность председателя и (возможно) вице-спикера. ЕР претендует как минимум на девять платных ставок, а оппозиция – на оставшиеся пять.

Окончательно проект структуры краевого парламента восьмого созыва, кандидатуры председателя АКЗС, глав комитетов и их заместителей, состав комитетов и фракций депутаты утвердят на первой сессии 7 октября. Также в рамках заседания они рассмотрят вопрос об избрании сенатора от представительного органа власти.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

1.10.2021 08:54
- гость -

По бюджету Васильев из какой партии не написали

1.10.2021 08:55
Гость

Очередной позор единой России комитет по бюджету и налогам возглавляют люди ничего об этом не знающие!!! Позор!!!

1.10.2021 08:56
- гость -

Это с его подачи у нас самые высокие налоги в стране???

1.10.2021 09:00
- гость -

Новых не много. Это люди которые отвечают за убыль алтайского края, низкие доходы в крае, за отъезд нашей молодёжи которой негде работать,
При этом имеют сами хорошие зарплаты????

1.10.2021 09:13
- гость -

"платных ставок в АКЗС", это заплатил и в АКЗС пролез? А можно прейскурант озвучить?

1.10.2021 09:19
- гость -

Лица счастливые, видно жизнь удалась.

1.10.2021 09:20
- гость -

Срам

1.10.2021 09:57
гость

позорище алтайское, и как после этого ходить на выборы?

Продажные СР и ЛДПР показали своё личико едросовское. Молотов - главный предатель, шкурник, свои личные интересы для него - главное

1.10.2021 09:58
гость

хотелось бы знать поимённо, кто за кого голосовал, чтобы знать кто есть кто

1.10.2021 10:13
- гость -

хотелось бы знать поимённо, кто за кого голосовал

Всем бы этого хотелось, да только вот беда, если бы списки кто и за кого голосовал были бы в публичном доступе, то в думе бы были совсем другие люди.

1.10.2021 10:18
- гость -

Спорт, я понимаю,так и останется в опе

1.10.2021 10:21
- гость -

Потому и самые высокие налоги у нас для предпринимателей и ужасное средневековое отношение к бизнесу , потому как люди ,отвечающие за эту политику ничего не понимают в ней

1.10.2021 10:23
- гость -

Нет, эти трое все понимают но пришли отстаивать свои интересы и плевать им на малый бизнес

1.10.2021 10:24
- гость -

Потому и самые высокие налоги

Потому, что людей это устраивает!

1.10.2021 10:32
- гость -

10:18
- гость -
Спорт, я понимаю,так и останется в опе
------------
Да он в пень не тарахтел, спорт ваш. Ищи спонсора, да спортись сколько угодно.

1.10.2021 10:57
Такие дела

1.10.2021 10:32
- гость -
Соглы

1.10.2021 11:18
М

У коммунистов прибавилось денежных портфелей. Ну всё, теперь заживем по-человечески.

1.10.2021 12:36
- гость -

Там еще денежные места на продажу остались???

1.10.2021 12:39
Гость

А кумунисты на задворках ,а каких портфелях разговор …

1.10.2021 12:40
Гость

Солнцева разве не на пенсии. Сколько можно

1.10.2021 12:57
Гость

Роман доволен ,морда ещё стала шире ,но пока о поддержке жителей края молчит ,а в Московии уже на три года бюджет верстают и он будет направлен на поддержку россиян ,так Мишуня сказал,ну а сейчас и наши запоют и мы помчимся вперёд ..

1.10.2021 14:26
- гость -

а каким боком Писарев к образованию и науке?

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