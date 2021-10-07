7 октября на первой сессии АКЗС депутаты избрали сенатором Виктора Зобнева. До сентября 2026 года Зобнев будет представлять региональное Заксобрание в Совете Федерации. Он пришёл на смену Сергею Белоусову, который отработал в Совфеде 13 лет.

С 2016 по 2021 год Зобнев был депутатом Госдумы от Алтайского края. Предполагалось, что он примет участие и в нынешней избирательной кампании, однако в последний момент его кандидатуру не стали выдвигать. Вместо Зобнева по Рубцовскому округу от "Единой России" пошёл Сергей Струченко, но уступил коммунистке Марии Прусаковой. Зобнев же, в свою очередь, вошёл в партийную тройку ЕР по выборам в АКЗС. Таким образом, он получил статус краевого депутата, который необходим, чтобы претендовать на переход в СФ. Позднее он отказался от мандата.

В ходе голосования на сессии АКЗС кандидатуру Виктора Зобнева поддержали 43 парламентария, ещё 23 – воздержались. Голосов против подано не было. Председатель Заксобрания Александр Романенко поздравил сенатора Зобнева с избранием и пригласил его принять участие в ближайшей сессии краевого парламента, которая состоится 28 октября.

Виктор Зобнев родился 7 июня 1964 года в Рубцовске. В 1989 году окончил вечернее отделение Рубцовского филиала Алтайского политехнического института по специальности "инженер-механик". В 1982-1984 годах служил в рядах Советской армии. С 1985 года – мастер, старший мастер, заместитель начальника цеха на Рубцовском машиностроительном заводе. Затем работал экономистом на Алтайском тракторном заводе. В 1992 году возглавил производственно-коммерческую фирму "Инсайдер". В 2002 г. стал одним из основателей ЗАО "Рубцовский завод запасных частей". Занимал должность председателя совета директоров предприятия. В 2004 году избран депутатом Рубцовского горсовета. С 2005 по 2016 год – гендиректор ОАО "Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт". В 2008 и 2011 году был избран депутатом АКЗС. С 2016 по 2021 год – депутат Госдумы. Награждён почётным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ", медалью Алтайского края "За заслуги в труде". Женат, двое детей.