Избирательная комиссия Алтайского края установила окончательные результаты выборов депутатов регионального Заксобрания VIII созыва по краевому избирательному округу. Всего по партспискам в АКЗС прошли 34 человека. Впрочем, уже сейчас понятно, что часть победителей откажется от своих мест и передаст мандаты однопартийцам. Выборы признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. Участие в голосовании приняли 39,75% избирателей, сообщает пресс-служба КИК.
Напомним, 34 места по партспискам распределялись в соответствии с процентами, полученными политобъединениями на выборах. При этом обязательным условием было преодоление пятипроцентного барьера. В итоге партии получили следующие результаты:
- "Единая Россия" – 34,33% (12 мест);
- КПРФ – 24,04% (9 мест);
- "Справедливая Россия – За правду" – 13,68% (5 мест);
- "Коммунисты России" – 12,08% (4 места);
- ЛДПР – 10,72% (4 места);
- "Яблоко" – 1,71% (0 мест).
Кто прошёл в краевой парламент по партийным спискам
От "Единой России":
- Виктор Томенко (откажется от мандата)
- Александр Романенко
- Виктор Зобнев (откажется от мандата, станет сенатором)
- Петр Боос
- Алексей Кривенко
- Максим Банных
- Николай Данилин
- Александр Лазарев
- Артем Сафонов
- Антон Васильев
- Александр Траутвейн
- Юлия Фролова
От КПРФ:
- Мария Прусакова (откажется от мандата, станет депутатом Госдумы)
- Андрей Кривов
- Вячеслав Початов
- Татьяна Грошева
- Александр Ткачев
- Михаил Зайцев
- Александр Волобуев
- Людмила Мухортова
- Владимир Белкин
От СРЗП
- Александр Терентьев (откажется от мандата, станет депутатом Госдумы)
- Людмила Суслова
- Александр Молотов
- Евгения Боровикова
- Александр Николайчик
От КПКР:
- Максим Сурайкин (откажется от мандата)
- Сергей Матасов
- Сергей Малинкович
- Кирилл Сорокин
От ЛДПР
- Владимир Жириновский (откажется от мандата)
- Владимир Семёнов
- Сергей Булаев
- Ирина Шудра
Ранее крайизбирком подвёл итоги голосования по одномандатным округам в АКЗС. В результате 19 мест получили единороссы, ещё 15 – коммунисты. Таким образом, из 68 мест в АКЗС у ЕР будет 31, КПРФ – 24, СРЗП – 5, "Коммунистов России" – 4, ЛДПР – 4.
Кто победил по округам в АКЗС:
- Ксения Белоусова (ЕР) – 34,67%;
- Сергей Кожемякин (КПРФ) – 34,89%;
- Денис Голобородько (ЕР) – 50%;
- Сергей Серов (ЕР) – 51,39%;
- Пётр Тютюнников (КПРФ) – 42,7%;
- Игорь Панарин (ЕР) – 35,43%;
- Наталья Зимина (КПРФ) – 39,7%;
- Ирина Солнцева (ЕР) – 48,52%;
- Юрий Матвейко (ЕР) – 43,88%;
- Анатолий Вытоптов (ЕР) – 49,36%;
- Павел Митрофанов (КПРФ) – 35,5%;
- Максим Кочев (ЕР) – 41,68%;
- Владимир Лещенко (ЕР) – 51,38%;
- Александр Демин (ЕР) – 47,37%;
- Дмитрий Рождественский (КПРФ) – 30,92%;
- Вячеслав Лаптев (КПРФ) – 27,8%;
- Вадим Смагин (ЕР) – 58,47%;
- Сергей Приб (ЕР) – 35,7%;
- Иван Мордовин (ЕР) – 38,57%;
- Александр Локтев (ЕР) – 32%;
- Иван Нифонтов (ЕР) – 31,56%;
- Владимир Громов (КПРФ) – 33,46%;
- Сергей Писарев (ЕР) – 38,87%;
- Дмитрий Моисеев (КПРФ) – 32,42%;
- Игорь Галкин (КПРФ) – 32,71%;
- Антон Арцибашев (КПРФ) – 34,83%;
- Елена Хрусталева (КПРФ) – 43,2%;
- Юрий Кропотин (КПРФ) – 38,46%;
- Татьяна Ильюченко (ЕР) – 33,99%;
- Андрей Абрамов (ЕР) – 30,8%;
- Григорий Бахтин (ЕР) – 36,6%;
- Надежда Дрюпина (КПРФ) – 38,24%;
- Вероника Лапина (КПРФ) – 40,61%;
- Людмила Клюшникова (КПРФ) – 31,12%.
Комментарии
А откуда такая уверенность, что Виктор Зобнев станет сенатором, голосования то еще не было, это только пожелания ЕдРа, сейчас их обломали с большинством, а амбиции остались и ой как не факт что их желания теперь совпадут с возможностями, тем более, что Мария Николаевна сейчас на хайпе!