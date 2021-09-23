Избирательная комиссия Алтайского края установила окончательные результаты выборов депутатов регионального Заксобрания VIII созыва по краевому избирательному округу. Всего по партспискам в АКЗС прошли 34 человека. Впрочем, уже сейчас понятно, что часть победителей откажется от своих мест и передаст мандаты однопартийцам. Выборы признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. Участие в голосовании приняли 39,75% избирателей, сообщает пресс-служба КИК.

Напомним, 34 места по партспискам распределялись в соответствии с процентами, полученными политобъединениями на выборах. При этом обязательным условием было преодоление пятипроцентного барьера. В итоге партии получили следующие результаты:

"Единая Россия" – 34,33% (12 мест);

КПРФ – 24,04% (9 мест);

"Справедливая Россия – За правду" – 13,68% (5 мест);

"Коммунисты России" – 12,08% (4 места);

ЛДПР – 10,72% (4 места);

"Яблоко" – 1,71% (0 мест).

Кто прошёл в краевой парламент по партийным спискам

От "Единой России":

Виктор Томенко (откажется от мандата)

Александр Романенко

Виктор Зобнев (откажется от мандата, станет сенатором)

Петр Боос

Алексей Кривенко

Максим Банных

Николай Данилин

Александр Лазарев

Артем Сафонов

Антон Васильев

Александр Траутвейн

Юлия Фролова

От КПРФ:

Мария Прусакова (откажется от мандата, станет депутатом Госдумы)

Андрей Кривов

Вячеслав Початов

Татьяна Грошева

Александр Ткачев

Михаил Зайцев

Александр Волобуев

Людмила Мухортова

Владимир Белкин

От СРЗП

Александр Терентьев (откажется от мандата, станет депутатом Госдумы)

Людмила Суслова

Александр Молотов

Евгения Боровикова

Александр Николайчик

От КПКР:

Максим Сурайкин (откажется от мандата)

Сергей Матасов

Сергей Малинкович

Кирилл Сорокин

От ЛДПР

Владимир Жириновский (откажется от мандата)

Владимир Семёнов

Сергей Булаев

Ирина Шудра

Ранее крайизбирком подвёл итоги голосования по одномандатным округам в АКЗС. В результате 19 мест получили единороссы, ещё 15 – коммунисты. Таким образом, из 68 мест в АКЗС у ЕР будет 31, КПРФ – 24, СРЗП – 5, "Коммунистов России" – 4, ЛДПР – 4.

Кто победил по округам в АКЗС: