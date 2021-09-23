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Крайизбирком назвал фамилии всех депутатов АКЗС, прошедших по партийным спискам

, ИА "Амител"
Уже известно, что часть победителей точно откажется от мандатов
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Избирательная комиссия Алтайского края установила окончательные результаты выборов депутатов регионального Заксобрания VIII созыва по краевому избирательному округу. Всего по партспискам в АКЗС прошли 34 человека. Впрочем, уже сейчас понятно, что часть победителей откажется от своих мест и передаст мандаты однопартийцам. Выборы признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. Участие в голосовании приняли 39,75% избирателей, сообщает пресс-служба КИК.

Напомним, 34 места по партспискам распределялись в соответствии с процентами, полученными политобъединениями на выборах. При этом обязательным условием было преодоление пятипроцентного барьера. В итоге партии получили следующие результаты:

  • "Единая Россия" – 34,33% (12 мест);
  • КПРФ – 24,04% (9 мест);
  • "Справедливая Россия – За правду" – 13,68% (5 мест);
  • "Коммунисты России" – 12,08% (4 места);
  • ЛДПР – 10,72% (4 места);
  • "Яблоко" – 1,71% (0 мест).

Кто прошёл в краевой парламент по партийным спискам

От "Единой России":

  • Виктор Томенко (откажется от мандата)
  • Александр Романенко
  • Виктор Зобнев (откажется от мандата, станет сенатором)
  • Петр Боос
  • Алексей Кривенко
  • Максим Банных
  • Николай Данилин
  • Александр Лазарев
  • Артем Сафонов
  • Антон Васильев
  • Александр Траутвейн
  • Юлия Фролова

От КПРФ:

  • Мария Прусакова (откажется от мандата, станет депутатом Госдумы)
  • Андрей Кривов
  • Вячеслав Початов
  • Татьяна Грошева
  • Александр Ткачев
  • Михаил Зайцев
  • Александр Волобуев
  • Людмила Мухортова
  • Владимир Белкин

От СРЗП

  • Александр Терентьев (откажется от мандата, станет депутатом Госдумы)
  • Людмила Суслова
  • Александр Молотов
  • Евгения Боровикова
  • Александр Николайчик

От КПКР:

  • Максим Сурайкин (откажется от мандата)
  • Сергей Матасов
  • Сергей Малинкович
  • Кирилл Сорокин

От ЛДПР

  • Владимир Жириновский (откажется от мандата)
  • Владимир Семёнов
  • Сергей Булаев
  • Ирина Шудра

Ранее крайизбирком подвёл итоги голосования по одномандатным округам в АКЗС. В результате 19 мест получили единороссы, ещё 15 – коммунисты. Таким образом, из 68 мест в АКЗС у ЕР будет 31, КПРФ – 24, СРЗП – 5, "Коммунистов России" – 4, ЛДПР – 4.

Кто победил по округам в АКЗС:

  • Ксения Белоусова (ЕР) – 34,67%;
  • Сергей Кожемякин (КПРФ) – 34,89%;
  • Денис Голобородько (ЕР) – 50%;
  • Сергей Серов (ЕР) – 51,39%;
  • Пётр Тютюнников (КПРФ) – 42,7%;
  • Игорь Панарин (ЕР) – 35,43%;
  • Наталья Зимина (КПРФ) – 39,7%;
  • Ирина Солнцева (ЕР) – 48,52%;
  • Юрий Матвейко (ЕР) – 43,88%;
  • Анатолий Вытоптов (ЕР) – 49,36%;
  • Павел Митрофанов (КПРФ) – 35,5%;
  • Максим Кочев (ЕР) – 41,68%;
  • Владимир Лещенко (ЕР) – 51,38%;
  • Александр Демин (ЕР) – 47,37%;
  • Дмитрий Рождественский (КПРФ) – 30,92%;
  • Вячеслав Лаптев (КПРФ) – 27,8%;
  • Вадим Смагин (ЕР) – 58,47%;
  • Сергей Приб (ЕР) – 35,7%;
  • Иван Мордовин (ЕР) – 38,57%;
  • Александр Локтев (ЕР) – 32%;
  • Иван Нифонтов (ЕР) – 31,56%;
  • Владимир Громов (КПРФ) – 33,46%;
  • Сергей Писарев (ЕР) – 38,87%;
  • Дмитрий Моисеев (КПРФ) – 32,42%;
  • Игорь Галкин (КПРФ) – 32,71%;
  • Антон Арцибашев (КПРФ) – 34,83%;
  • Елена Хрусталева (КПРФ) – 43,2%;
  • Юрий Кропотин (КПРФ) – 38,46%;
  • Татьяна Ильюченко (ЕР) – 33,99%;
  • Андрей Абрамов (ЕР) – 30,8%;
  • Григорий Бахтин (ЕР) – 36,6%;
  • Надежда Дрюпина (КПРФ) – 38,24%;
  • Вероника Лапина (КПРФ) – 40,61%;
  • Людмила Клюшникова (КПРФ) – 31,12%.
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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

23.09.2021 17:55
- гость -

А откуда такая уверенность, что Виктор Зобнев станет сенатором, голосования то еще не было, это только пожелания ЕдРа, сейчас их обломали с большинством, а амбиции остались и ой как не факт что их желания теперь совпадут с возможностями, тем более, что Мария Николаевна сейчас на хайпе!

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