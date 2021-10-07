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Непривитых сотрудников в мэриях Бийска и Барнаула отстраняют от работы

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор проводит проверки трудовых коллективов, чтобы выявить не прошедших вакцинацию

В Алтайском крае сотрудников муниципальных органов, которые не поставили прививки от коронавируса, отстраняют от работы. О таких случаях сообщили сегодня, 7 октября, во время заседания оперштаба о профилактике распространения коронавируса мэр Бийска Александр Студеникин и заместитель главы администрации Барнаула Александр Артёмов.

"Отдельные сотрудники муниципальных органов власти были отстранены от работы за отказ от вакцинации", – говорится в сообщении, которое опубликовал оперштаб.

Роспотребнадзор сообщил, что сотрудники ведомства начали проводить проверки трудовых коллективов, чтобы выявить граждан, не поставивших прививки.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил, что в крае снижены темпы вакцинации. При этом число заболевших коронавирусной инфекцией значительно выросло. Увеличилось и число тяжелобольных и умерших. Между тем среди привитых от COVID-19 доля заболевших минимальна: порядка 2,5%. Болезнь при этом протекает без тяжёлых проявлений.

Сколько человек привито в Алтайском крае?

Около 700 тысяч человек. Но плановый показатель составляет 1,1 млн человек.

Больше всего вакцинированных среди медицинских работников (66%), образовательных учреждений (79%), Минсоцзащиты (82%).

По данным оперштаба, сейчас в инфекционных госпиталях лежат 3165 человек с подтверждённым коронавирусом. Ещё 473 пациента госпитализированы с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжёлом состоянии – 599 больных. 6 октября в Алтайском крае за сутки скончалось 29 человек с диагнозом COVID-19. Это рекордная цифра с начала пандемии. 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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