Мясников назвал главную ошибку при выборе картофеля

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" рассказал, как правильно выбрать картофель, чтобы не отравиться.
Он отметил, что картофель не должен быть зелёным и зацветшим, так как в таких клубнях находятся вредные вещества, в том числе ядовитое органическое соединение соланин.
По совету Мясникова, лучше всего употреблять запечённую или отварную картошку с кожурой, так как она содержит калий, благодаря которому можно избежать риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, доктор рекомендует покупать молодой картофель.
Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, почему не стоит отказываться от картошки в рационе. Как отметила эксперт, в корнеплоде содержится целый ряд необходимых для человека витаминов.
Комментарии
Ждем лекцию о правильном ковырянии в носу и кошерном способе вытирания задницы
Зрителям ящика и лекция о правильном ковырянии в носу зайдёт. Вот только зачем это дерьмо в интерет выносить?
Уже понятно, что картошка уже в ближайшей перспективе абсолютному большинству будет недоступна.
Если посмотреть на самого "теледоктора", то даже по лицу можно сразу сказать, что он заядлый мясоед и уже гипертоник.
Ну да, покупайте молодой картофель, особенно зимой и весной!
А с кожурой точно будем есть, если ценники весной увидим
Высокие цены на картошку ещё как-то можно пережить, но ведь продукты все в цене выросли.
8.10.2021 08:21
- гость -
По вашему зрители ТВ гораздо примитивнее аудитории Интернета? А на основании чего вы такие заявления делаете? Я вот вижу конкретно на этом ресурсе массу туповатых и ограниченных людей. Аборигейка, Краш, мимопроходящий, антиваксеры, да много их.