Мясников назвал главную ошибку при выборе картофеля

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" рассказал, как правильно выбрать картофель, чтобы не отравиться.

Он отметил, что картофель не должен быть зелёным и зацветшим, так как в таких клубнях находятся вредные вещества, в том числе ядовитое органическое соединение соланин.

По совету Мясникова, лучше всего употреблять запечённую или отварную картошку с кожурой, так как она содержит калий, благодаря которому можно избежать риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, доктор рекомендует покупать молодой картофель.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, почему не стоит отказываться от картошки в рационе. Как отметила эксперт, в корнеплоде содержится целый ряд необходимых для человека витаминов.