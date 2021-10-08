Энергопоставщик планирует обанкротить бийский водоканал из-за задолженности по счетам

Задолженность бийского МУП "Водоканал" перед энергопоставщиками может обернуться банкротством организации. АО "Алтайэнергосбыт" опубликовал на едином федеральном реестре значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц информацию о том, что собирается подать в суд заявление о признании муниципального предприятия банкротом.

Как сообщает "Банкфакс", за последний год "Алтайэнергосбыт" предъявил к водоканалу претензии на сумму 7,8 млн рублей, не выплаченных за электроэнергию, из которых иск на сумму 4,4 млн рублей уже удовлетворён. 30 сентября МУП подало апелляцию на это решение, однако суд ещё не состоялся.

Напомним, что о долгах МУП "Водоканал" стало известно ранее: весной этого года организации потребовалось 100 млн рублей, чтобы рассчитаться с поставщиками – "Газпром межрегион Новосибирск", "Алтайкрайэнерго", "Росгазификация", "АлтайУголь" и другими. Своих денег у организации не было и она обратилась за факторинговыми услугами. Теперь долг будут выплачивать до апреля 2024 года.

По оценке председателя комитета Бийской гордумы по ЖКХ Евгения Беляева, город и без того много средств выделяет на предприятие – 19 млн рублей в 2020 году и 10 млн рублей – в 2021-м. При этом расхождение нормативного и фактического потребления угля составило более 10 миллионов рублей.