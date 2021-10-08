Пятница, 8 Октябрь, 14:29

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,29
€ 83,61
8°


6312185 +23508
Обь
43см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Энергопоставщик планирует обанкротить бийский водоканал из-за задолженности по счетам

, ИА "Амител"
Организация задолжала "Алтайэнергосбыту" 7,8 млн рублей за последний год
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Задолженность бийского МУП "Водоканал" перед энергопоставщиками может обернуться банкротством организации. АО "Алтайэнергосбыт" опубликовал на едином федеральном реестре значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц информацию о том, что собирается подать в суд заявление о признании муниципального предприятия банкротом.

Как сообщает "Банкфакс", за последний год "Алтайэнергосбыт" предъявил к водоканалу претензии на сумму 7,8 млн рублей, не выплаченных за электроэнергию, из которых иск на сумму 4,4 млн рублей уже удовлетворён. 30 сентября МУП подало апелляцию на это решение, однако суд ещё не состоялся.

Напомним, что о долгах МУП "Водоканал" стало известно ранее: весной этого года организации потребовалось 100 млн рублей, чтобы рассчитаться с поставщиками – "Газпром межрегион Новосибирск", "Алтайкрайэнерго", "Росгазификация", "АлтайУголь" и другими. Своих денег у организации не было и она обратилась за факторинговыми услугами. Теперь долг будут выплачивать до апреля 2024 года.

По оценке председателя комитета Бийской гордумы по ЖКХ Евгения Беляева, город и без того много средств выделяет на предприятие – 19 млн рублей в 2020 году и 10 млн рублей – в 2021-м. При этом расхождение нормативного и фактического потребления угля составило более 10 миллионов рублей.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.10.2021 08:40
- гость -

С водоканалом шутки плохи, отомстит и отключит им всем воду.

8.10.2021 11:30
- гость -

Смысл ему что-то отключать? Обанкротят, но никуда не денут, просто долги спишут, ну и 5 коп. за рупь долга кинут кредиторам, делов то.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:28
Около 17 тысяч жителей Алтайского края состоят на учёте у психиатров 0
14:15
От +17 до -1. Какая погода ждёт Алтайский край в эти выходные и пора ли менять резину? 0
14:03
Участвовать может каждый. В Барнауле пройдут любительские соревнования по биатлону 0
13:51
Цветаева или Монеточка? Отличите ли вы строки великой поэтессы от современных песен? 0
13:39
Барнаулец занялся самоудовлетворением, глядя в окно на молодых студенток 6
13:29
Разваливающийся автобус стал предметом споров для жителей Бийска 2
13:20
Суд запретил журналистам снимать процесс по делу экс-министра транспорта Дементьева 0
13:08
Жильё в Барнауле дорожает быстрее, чем в Москве 6
12:56
Посол ЕС предупредил, что репутация России может пострадать из-за роста цен на газ 16
12:46
Власти Барнаула заложили на новогодние украшения почти 4,5 млн рублей 4
12:34
ВТБ отметил спрос на онлайн-услугу погашения ипотеки материнским капиталом 0
12:27
11 раненых. Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом под водой 19
12:16
Житель алтайского села выступит на шоу "Голос" 0
12:03
Деревянный двухэтажный дом загорелся в Барнауле 2
11:55
"Назовите свой лицевой счёт": эксперты раскрыли слова, выдающие телефонных мошенников 4
11:43
"Пять огнетушителей отстрелял": барнаульскую улицу перекрыли из-за горящего автомобиля 25
11:32
СМИ: Россия может свернуть миссию НАТО в ответ на действия США 2
11:29
Рост цен и мясо из-под полы. Чем Алтайскому краю грозит запрет на убой скота на подворьях 21
11:15
Президент Владимир Путин в свободное время ездит в Алтайский край, чтобы принять ванну 28
11:03
Повернуть время вспять. Барнаульская компания создала "таблетки молодости" 0
10:49
Алтайская чемпионка Европы по бодибилдингу получила статус элитного атлета 2
10:34
Бийчанин попросил у мужчины позвонить и не вернулся 0
10:22
Что происходит с Луной и почему учёные предрекают конец света? 11
10:11
Ура! Amic.ru называет победителей конкурса "Мой любимый учитель" 1
10:03
У главного корпуса АлтГТУ установили новый символ университета  0
09:53
Кто в Алтайском крае может получить компенсацию до 100 тыс. рублей за подключение к газу? 0
09:37
Диетолог назвала способ заставить работать кишечник как часы 7
09:22
Жительница Барнаула пожаловалась, что её ребёнку не хватило вакцины от коклюша и столбняка 15
09:08
Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли свой первый матч Суперлиги-1 0
08:51
Табак и бензин сильнее всего подорожают к концу года 14
08:35
Энергопоставщик планирует обанкротить бийский водоканал из-за задолженности по счетам 2
08:21
Уролог назвал оптимальный срок для зачатия ребёнка после COVID-19 1
08:03
Барнаульские автомобилисты жалуются на очереди в ГИБДД из-за нехватки сотрудников 20
07:49
Мясников назвал главную ошибку при выборе картофеля 8
07:33
Что ждёт экономику Алтая через три года и станем ли мы от этого богаче? 21
07:22
Суд арестовал уроженку Алтайского края Марину Ракову по делу о хищении 50 млн рублей 21
07:04
Болеют больше, а статистика падает. Ситуация с туберкулёзом в Рубцовске беспокоит депутата 1
06:50
"КовиВак", "ЭпиВак" и два "Спутника". Какую вакцину от ковида выбрать и чем они отличаются 34
06:32
Когда и на сколько в России вырастут детские и материнские пособия? 0
06:21
Не обеднеем. Алтайские депутаты на 30% увеличили число оплачиваемых ставок в Заксобрании 19
06:03
До +5 градусов и дожди с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 8 октября 0
05:40
Покровская родительская суббота: кого поминают в этот день и что под запретом в праздник? 0
05:05
Чем прославился на Руси Сергий Радонежский и что нельзя делать в день его преставления 2
00:22
Такой день. Грядущие меры по ковиду в Алтайском крае и пенсионер, растливший трёх школьниц 0
23:50
Пел "Битлз", защищал слабых. Школьный друг Путина рассказал о детстве президента 11
23:31
Не неожиданность. В МИД РФ отреагировали на высылку 10 дипломатов из миссии при НАТО 0
22:59
Спикер Госдумы Володин взял на контроль ситуацию с пытками заключённых под Саратовом 1
22:43
Серьёзное ДТП с "Газелью" произошло в Барнауле. Видео 0
22:24
Избитого приезжими в метро москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" 12
21:57
Эксперты спрогнозировали увеличение цен на сигареты к концу 2021 года 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.