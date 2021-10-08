Табак и бензин сильнее всего подорожают к концу года

К концу 2021 года в стране существенно подорожают непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.
Инфляция в этом секторе составит 7,2% к декабрю 2020-го. Сюда входят бензин, табачные изделия, стройматериалы, ткани и т.д.
Также ожидается, что на 6,6% к концу года подорожает продовольствие без учёта овощей и фруктов и на 5,3% повысятся цены на продовольствие в целом.
Наименьший же рост цен будет у тарифов ЖКХ – 3,8%.
Ранее сообщалось, что стоимость сигарет в России во втором полугодии 2021 года может вырасти в среднем до 140-145 рублей за пачку со 135 рублей в первом полугодии. По мнению экспертов, это обусловлено повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.
Комментарии
ЕР спасибо большое тебе
Также ожидается, что на 6,6% к концу года подорожает продовольствие без учета овощей и фруктов
Это что за новый вид статистики? Что туда ещё не входит? Реально цены в магазинах уже выросли процентов на 20%!
Конец году однако...
Толи еще будет...
Спрогнозировали они, поди, ещё и зарплату тыщ по 200₽ получают "прогнозисты"
Минэкономразвития наговаривает...
По итогам первого полугодия 2021 года - 6,5%.
Подорожает ещё всё и не всё перечисленное..
А в итоге сказано же Главным, что инфляция годовая будет 5.9% и точка!
В США 92-и бензин по 49, это при зарплате в 250000 рублей.
30 лет цены повышаются.
Поколение уже выросло на этом, а они прогнозы строят.
Новостью станет известие о снижении цен.
Инфляция в этом секторе составит 7,2% к декабрю 2020-го. Сюда входят бензин, табачные изделия, стройматерилы, ткани и т.д.
Пожалуйста
Новостью станет известие о снижении цен.
Это уже будет не новость, а сенсация!
Дави клопов-кровососов!
Не беда
Давайте устроим переголосование. Мне кажется, не та у нас правит партия, ох не та.
Явно не для народа все делается, а против него.
По-моему мы опять возвращаемся к рабству только не тихими темпами, а ускоренными. Наше правительство нас прям загоняет в долги.