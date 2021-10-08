СМИ: Россия может свернуть миссию НАТО в ответ на действия США

Российские власти могут закрыть Военную миссию связи НАТО в Москве, сообщает "Коммерсантъ". Причиной станет решение НАТО наполовину сократить численность российского представительства при Альянсе.

Собеседники издания не смогли уточнить, коснутся ли ответные меры Информационного бюро НАТО в Москве. Один из них допустил, что Россия и вовсе может закрыть своё представительство при Альянсе.

Военная миссия связи НАТО в Москве работает с 2002 года. Она содействует расширению диалога России и НАТО, обеспечивая связь между Военным комитетом НАТО и Министерством обороны России.

Ранее сообщалось, что сенаторы США попросили президента Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов. Конгрессмены назвали причиной возможный отказ России увеличить число сотрудников американского посольства в Москве.