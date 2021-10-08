11 раненых. Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом под водой

11 моряков получили травмы лёгкой и средней степени тяжести при столкновении атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut с неизвестным объектом в Южно-Китайском море 2 октября. Об этом сообщает "Газета.ру".
В момент инцидента субмарина находилась под водой. Официальный представитель американского флота отметил, что ядерная установка и помещения внутри судна не пострадали, степень повреждения остальной части лодки оценивается.
Версии произошедшего пока не приводятся, но возможность столкновения с другой субмариной не рассматривается, отмечает "Коммерсантъ". По факту происшествия проведут расследование.
Ранее в Горном Алтае в объектив видеокамеры попал неопознанный летающий объект огромных размеров.
Комментарии
Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом под водой
Служу России, сказал объект
Это Путин
в выборывмешался
о кей.. держите нас в курсе
Россию уже обвинили ?
Россию уже обвинили ?
ждем экстренного заседания ООН.
хайли лайкли
Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом под водой
Это были Петров и Боширов
Неизвестный объект еще Новичком наверное брызнул
8.10.2021 13:02
Намазали ручку входного люка.
Ктулху. Как пить дать. Или русские выпустили кракена.
8.10.2021 13:06
- гость -
8.10.2021 13:02
Намазали ручку входного люка.
***
Многие русские патриоты ещё в детстве тренировались, обмазывая дерьмом и поджигая кнопки в лифтах. Так что это не Петров и Боширов. На их месте мог быть любой.
8.10.2021 13:06
- гость -
Намазали входной,а горит выходное. (отверстие)
На их месте мог быть любой.
Например Митенька ржевский?Лавры Петрова и Боширова покоя не дают?
13:10 Митенька ржевский "Многие русские патриоты ещё в детстве тренировались, обмазывая дерьмом и поджигая кнопки в лифтах."
От Вас мы узнали, как Вы проводили время в своем детстве...До сих пор на страницах амика этим занимаетесь...
Многие русские патриоты ещё в детстве тренировались, обмазывая дерьмом и поджигая кнопки в лифтах.
А я то думал почему я не "патриот" Оказывается, надо было ещё с детства тренироваться!
водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие?
8.10.2021 13:18
- гость -
Зато теперь мы знаем,что Митенька-патриот.
Митенька ржевский ну и зачем ты поджигал кнопки в лифтах и какал в подъезде?
русские патриоты ещё в детстве тренировались, обмазывая дерьмом и поджигая кнопки в лифтах.
А потом эти патриоты тут пишут, что их любимый совок американцы развалили. Не удивлюсь что они же сцут в подъездах, а говорят что это Обама с навальнятами.
"возможность столкновения с другой субмариной не рассматривается"
а-ха-ха.
А какие версии рассматриваются? Гигантский плавающий кирпич? Ну это да, реалистично.
8.10.2021 14:00
- гость -
А какие версии рассматриваются?
Светофор, например.
Это был тот самый маяк ???
8.10.2021 14:50
Агрессивная Реальность
В точку
У них же супертехника, радары, сонары, не то что в России, ага. В скалу какую-то влетели, профессиАналы, что сказать
Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом под водой
Натолкнулись на болт старпома Лома.