11 раненых. Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом под водой

11 моряков получили травмы лёгкой и средней степени тяжести при столкновении атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut с неизвестным объектом в Южно-Китайском море 2 октября. Об этом сообщает "Газета.ру".

В момент инцидента субмарина находилась под водой. Официальный представитель американского флота отметил, что ядерная установка и помещения внутри судна не пострадали, степень повреждения остальной части лодки оценивается.

Версии произошедшего пока не приводятся, но возможность столкновения с другой субмариной не рассматривается, отмечает "Коммерсантъ". По факту происшествия проведут расследование.

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