Житель алтайского села выступит на шоу "Голос"

Вокалист из Быстрого Истока Алтайского края станет участником слепых прослушиваний десятого сезона шоу "Голос", пишет sibnet.ru.
Свои вокальные данные также продемонстрируют представители из других уголков Сибири: Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска и Усть-Илимска Иркутской области.
Все певцы успешно прошли предварительные кастинги. В общей сложности на слепых прослушиваниях выступят более 120 человек.
Старт нового сезона состоится на Первом канале в пятницу, 8 октября.
Напомним, в прошлом году на шоу "Голос" выступила певица-гусляр Анастасия Шугалей из Тальменки. Девушка исполнила фолк-песню и сыграла на гуслях.
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