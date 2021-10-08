Посол ЕС предупредил, что репутация России может пострадать из-за роста цен на газ

Посол Евросоюза Маркус Эдерер заявил, что Россия должна быть обеспокоена своей репутацией из-за кризиса газовых цен в Европе. Об этом он рассказал в интервью РБК.
По словам политика, образ России как надёжного поставщика может пострадать, если она не сможет отреагировать на растущий спрос на газ. Посол предупредил, что текущий кризис может привести к более быстрому замещению газа в Евросоюзе возобновляемыми энергоресурсами.
Эдерер отметил: если Москва не отреагирует на газовый кризис, то европейские политики могут оценить это как силовую попытку ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2".
Утром 6 октября биржевая цена газа взлетела до 1969,2 доллара за тысячу куб. м, однако уже 7 октября цена опустилась ниже 1000 долларов. Англоязычное издание Financial Times связало падение цен с речью Владимира Путина, который заявил о готовности России помочь в стабилизации цен на газ. Президент России поддержал идею увеличения предложения на рынке энергоресурсов.
Комментарии
Эдерер отметил: если Москва не отреагирует на газовый кризис, то европейские политики могут оценить это как силовую попытку ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2".
Он что про нашего дедушку, у которого больше ума не на что не хватает, кроме как газ перекрывать ничего не слышал? Хотя нет, у него и газ перекрывать ума не хватает. Хохлам уже 7 лет перекрыть не может.
Ты бы свой газ перекрыл. а то вонь от тебя!!!!
8.10.2021 13:00
- гость -
А кто-то перекрывал скаклостану и епопе?
Россия, в отличии от гомосеков и укропов санкции не вводила.
Европейцы!Achtung!На сколько возможно ускоряйте ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2".А пока формируйте бригады пильщиков леса,рубщиков дров и шахтёров,добытчиков угля.
Гейропейцы,храните вашу главную ценность-держите задницы в тепле.
"Президент России поддержал идею увеличения предложения на рынке энергоресурсов."
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А по факту Газпром закрыл электронные торги после облома с СП-2 и скорее всего по распоряжению вовы.
"Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать — отключим газ!" (с)
Управдом - друг человека... но не каждого...
"Газпром" в 2020 году получил 706,926 млрд рублей чистого убытка
Ждём завершения 2021 и готовим деньги для компенсации убытков Газпрома.
8.10.2021 13:33
Павсекакий
дурилка картонная, а ты хотел чтобы Россияне мерзли и не заполняли свои хранилища, все отдали европе?
Капиталисты всего мира недовольны, слишком мало российских ресурсов дарятся в их карманы.
Россияне мерзли и не заполняли свои хранилища
У Россиян нет хранилищ газа (метан)
Посмотрим как они из водички водородделать будут, что будут пить чем орошать посевы,
клоуны махинаторы.... а теплеть не будет
8.10.2021 13:48
- гость -
наследие ссср отвалилось хохлам, а вы думаете что другое не сделали в замен???
но рассказывать о стратегических объектах в сми не положено
"дурилка картонная, а ты хотел чтобы Россияне мерзли и не заполняли свои хранилища, все отдали европе?"
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А что "россияне" с большой буквы? Они и так сами без газа, вмё больше угольком да дровами отапливаются. А если СП-2 заработает на полную мощность, чего так хотят путиноиды, хранилища нечем будет заполнять и россияне должны замёрзнуть?
А кто-то ещё не понял, что если искусственно, в результате биржевого сговора надутые цены на газ не упадут, нам, "дарагим расеянам", тоже придётся платить втридорога.
Ведь абсолютно понятно, что наварятся только те, кто это всё организовал.
Ну как тут не вспомнить, например, что 20-ти летняя балеринка, дочь Шув... является "гениальнейшей биржевой трейдершей", поскольку стабильно зарабатывает на бирже миллионы долларов.
Или есть сынок Кир...-израителя, который тоже столь же "гениален", что позволяет ему буквально грести те же миллионы буквально лопатой на той же бирже.
И "гениев" таких в нашей элитке ни счесть!
"Посол предупредил, что текущий кризис может привести к более быстрому замещению газа в Евросоюзе возобновляемыми энергоресурсами."
Напугал ежа голой ж...Дуйте в свои ветряки и светите фонариками на солнечные батареи..
Рост цен на мясо, картошку, помидоры, на проезд, как и взвинчивание цен на газ, - звенья одной цепи.
И то ли ещё будет!
Эффективным менеджерам невдомёк, что высокие цены на газ только ускорят переход к чистой энергетике. Хотя, скорее наоборот, они все понимают и решили напоследок бабла рубануть. Посадка этого лайнера будет крайне жесткой вангую.
репутация России может пострадать из-за роста цен на газ
а зачем России репутация терпилы
8.10.2021 14:22
- гость -
Рост цен на мясо, картошку, помидоры, на проезд, как и взвинчивание цен на газ, - звенья одной цепи.
Бгг. А кто взвинчивал-то? Это Европа торговалась с Азией. В итоге почти весь газ азиаты и забрали. А Европа ни с чем.
Ну а помидоры сейчас уже только тепличные, по цене садовых они никак не будут, да и не должны быть.
Чистая энергетика была в первобытном обществе. А чтобы много электричества получать надо не экологично реки перекрывать, уран расщеплять или топливо сжигать. Ветра на столько электричества на земле нет
Текущий кризис может привести к более быстрому замещению газа
А без кризиса они быстро не замещают потому что Газпрому хотят успеть побольше заплатить
Так они борятся с российским газом или хотят его?
Из-за кризиса газовых цен в Европе
А когда СП-2 перекрывали предсказать кризис было невозможно?
Бгг. А кто взвинчивал-то? Это Европа торговалась с Азией. В итоге почти весь газ азиаты и забрали. А Европа ни с чем.
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Бредятина.
Торги идут в Лондоне. Там же нашей "элиткой" подкупаются трейдеры и брокеры. Остальное дело техники и инфляции у нас в стране.
А элитка официально "зарабатывает" на биржевых операциях миллиарды долларов, тут же отправляя их в офшоры.
На западе это называется "инсайдерская торговля" и за это садят на десятки лет.
А у нас ордена дают.
нужно подумать о надёжности своих поставок
А кто нарушает контракты? Чтобы были поставки надо заключить контракт на поставки. Посол хочет поставок без контракта? Шустрый посол
Там же нашей "элиткой" подкупаются трейдеры и брокеры.
а факты есть?
о надёжности своих поставок
Поставки Газпрома очень надежны, ни один покупатель российского газа на них не обижается. А у Маркус Эдерера нет газа, потому что он не покупатель российского газа. Ему об этом надо подумать
8.10.2021 14:33
Пацифист
Какой чистой энергетике, ты где такую видел? Прочитал что ли в интернете?
8.10.2021 14:59
- гость -
Там же нашей "элиткой" подкупаются трейдеры и брокеры.
а факты есть?
Он гонит просто, какие могут быть факты?
8.10.2021 14:33
Пацифист
Эффективным менеджерам невдомёк, что высокие цены на газ только ускорят переход к чистой энергетике.
Возможности для этого есть у нас. Хотя бы новые ГЭС. А в Европах ставить ГЭСы уже тупо негде.
И к слову, одна Германия выбрасывает в атмосферу в два раза больше диоксида углерода, чем вся Россия.
Не нам нужно думать о чистой энергетике.
8.10.2021 16:00
- гость -
добавим к этому что в России леса все еще много, а в европе дефицит
получим картинку еще интересней, ведь лес поглощает углекислый газ а вырабатывает кислород
И к слову, одна Германия выбрасывает в атмосферу в два раза больше диоксида углерода, чем вся Россия.
Ну так Германия 6 млн авто в год делает, каждый шестой автомобиль в мире немецкий. Причём это не как в России отвёрточная сборка, а полный цикл.