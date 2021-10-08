Посол ЕС предупредил, что репутация России может пострадать из-за роста цен на газ

Посол Евросоюза Маркус Эдерер заявил, что Россия должна быть обеспокоена своей репутацией из-за кризиса газовых цен в Европе. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам политика, образ России как надёжного поставщика может пострадать, если она не сможет отреагировать на растущий спрос на газ. Посол предупредил, что текущий кризис может привести к более быстрому замещению газа в Евросоюзе возобновляемыми энергоресурсами.

Эдерер отметил: если Москва не отреагирует на газовый кризис, то европейские политики могут оценить это как силовую попытку ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2".

Утром 6 октября биржевая цена газа взлетела до 1969,2 доллара за тысячу куб. м, однако уже 7 октября цена опустилась ниже 1000 долларов. Англоязычное издание Financial Times связало падение цен с речью Владимира Путина, который заявил о готовности России помочь в стабилизации цен на газ. Президент России поддержал идею увеличения предложения на рынке энергоресурсов.