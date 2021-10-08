Барнаул обогнал Москву по росту цен на вторичное жильё по итогам третьего квартала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные консталтинговой группы SRG, сообщает РБК.
В рейтинге изменения стоимости одного "вторичного" квадратного метра Барнаул занял 15 место из 50, продемонстрировав рост на 4,63%, до 59 151 рубля.
Москва при этом заняла только 21 строчку – там квадратный метр на "вторичке" подорожал за квартал на 3,9%. Однако цены на такую недвижимость в столице по-прежнему остаются самыми высокими в стране – 265 695 рублей за квадратный метр.
При этом Барнаул – не единственный город Сибири, где вторичное жильё дорожает быстрее московского. Более высокую динамику аналитики отметили в Омске (+5,13% за квартал, до 57 172 рублей за "квадрат") и Томске (+5,43%, до 71 183 рублей).
В тройку лидеров вошли Сочи (+17,49%, до 183 016 рублей), Краснодар (+14,3%, до 72 756 рублей) и Севастополь (+8,89%, до 117 611 рублей). Пятёрку замкнули Казань (+7,01%, до 101 191 рубля) и Калининград (+5,91%, до 78 799 рублей).
Ранее сообщалось, что в сентябре в Барнауле выросли цены на недвижимость. Средняя стоимость "квадрата" в готовых квартирах увеличилась с 65,5 до 67,7 тысячи рублей. По данным экспертов, рост произошёл из-за собственников, которые пытаются продать жильё по необоснованно завышенным ценам, пользуясь тем, что покупатели переходят с первичного рынка на вторичный.
Комментарии
Барнаул обогнал Москву по росту цен
А по росту цен на картошку и макароны?
Что значит доступнее? С барнаульскими з/п доступно только жилье в Воркуте
Жильё в Барнауле дорожает быстрее, чем в Москве
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давно так не смеялся
При рыночной экономике не существует понятия "необоснованно завышенная цена". Просить могут сколько угодно. Покупать никто не заставляет.
Продают за столько, за сколько покупают. Либо не продают вообще.
8.10.2021 13:31
- гость -
Всё дело в том что покупают зачастую те кому не нужно жилье. Покупка совершается как лучшее вложение денег
Что происходит в крае? На съёмное жилье уходит 60 процентов зарплаты!!!! Зарплаты одни из самых низких в России, зато цены.... Что происходит????
Зарплаты одни из самых низких в России, зато цены.... Что происходит????
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Известно что. Из нас вытрясают последнее, чтобы озолотилась наша "элитка".
1331 прав. Только свободные цены научат Россиян думать.
1331 прав. Только свободные цены научат Россиян думать.
В Барнауле продавцы более борзые , чем в Москве.
как они уже задолбали с этим нагнетанием удорожания....никто ничего уже не покупает