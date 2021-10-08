Жильё в Барнауле дорожает быстрее, чем в Москве

Барнаул обогнал Москву по росту цен на вторичное жильё по итогам третьего квартала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные консталтинговой группы SRG, сообщает РБК.

В рейтинге изменения стоимости одного "вторичного" квадратного метра Барнаул занял 15 место из 50, продемонстрировав рост на 4,63%, до 59 151 рубля.

Москва при этом заняла только 21 строчку – там квадратный метр на "вторичке" подорожал за квартал на 3,9%. Однако цены на такую недвижимость в столице по-прежнему остаются самыми высокими в стране – 265 695 рублей за квадратный метр.

При этом Барнаул – не единственный город Сибири, где вторичное жильё дорожает быстрее московского. Более высокую динамику аналитики отметили в Омске (+5,13% за квартал, до 57 172 рублей за "квадрат") и Томске (+5,43%, до 71 183 рублей).

В тройку лидеров вошли Сочи (+17,49%, до 183 016 рублей), Краснодар (+14,3%, до 72 756 рублей) и Севастополь (+8,89%, до 117 611 рублей). Пятёрку замкнули Казань (+7,01%, до 101 191 рубля) и Калининград (+5,91%, до 78 799 рублей).

Ранее сообщалось, что в сентябре в Барнауле выросли цены на недвижимость. Средняя стоимость "квадрата" в готовых квартирах увеличилась с 65,5 до 67,7 тысячи рублей. По данным экспертов, рост произошёл из-за собственников, которые пытаются продать жильё по необоснованно завышенным ценам, пользуясь тем, что покупатели переходят с первичного рынка на вторичный.