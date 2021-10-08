Барнаулец занялся самоудовлетворением, глядя в окно на молодых студенток

Подписчицы сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о неловкой ситуации, возникшей у здания колледжа. По словам студенток, неизвестный мужчина решил ублажить себя, глядя на них в окно.
Казус случился утром 8 октября у здания по адресу 80-й Гвардейской Дивизии, 41, где расположен корпус Барнаульского государственного педагогического колледжа.
Одна из участниц сообщества рассказала, что неизвестный мужчина смотрел из окна автомобиля на студенток и занимался самоудовлетворением.
Девушки успели снять его на видео, а также сфотографировать машину мужчины.
В комментариях под постом одна из подписчиц отметила, что подобные кадры встречались у учебных заведений и много лет назад.
Ранее сообщалось, что в Барнауле влюблённая пара занялась сексом во дворе жилого дома.
Комментарии
новость дня!
Обидно стало
В Гугле забанили?
Ну.. И кому он помешал, сгонял партейку, никого не обидел.
Барнаульские новости, они такие...
Ну хоть у кого-то на них, пусть радуются
Голос с видео знакомый...Кто пару вёл?
А что они там голые ходят что-ли ? Так мужика возбудили, что решил передернуть
По улицам полно девок ходит, одетых, ни разу не видел что-бы кто-то так на них реагировал
8.10.2021 14:55
- гость -
Да всегда такие красавчеги были. Когда мы учились, бывало чудики такие к общагам приходили. Девчёнкам кричали чтобы выглянули, а сами аппарат свой полировали. Пацаны "оперотрядные" гоняли их, пендаля выписывали))))
Фух, не узнал себя и на том спасибо...
Подзюбил, да дальше по газам...Чотакова?
Девкам не понравилось, что он их к процессу не позвал присоединится?
Должен же он куда-то смотреть? В небо-не интересно.
Девкам следует лекцию конспектировать,а не в окно таращиться.
а че они за ним подглядывают??? Раз такие любопытные, вот и получили!
А вообще девонек можно за создание и распространение порно привлечь