Барнаулец занялся самоудовлетворением, глядя в окно на молодых студенток

Подписчицы сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о неловкой ситуации, возникшей у здания колледжа. По словам студенток, неизвестный мужчина решил ублажить себя, глядя на них в окно.

Казус случился утром 8 октября у здания по адресу 80-й Гвардейской Дивизии, 41, где расположен корпус Барнаульского государственного педагогического колледжа.

Одна из участниц сообщества рассказала, что неизвестный мужчина смотрел из окна автомобиля на студенток и занимался самоудовлетворением.

Девушки успели снять его на видео, а также сфотографировать машину мужчины.

В комментариях под постом одна из подписчиц отметила, что подобные кадры встречались у учебных заведений и много лет назад.

Ранее сообщалось, что в Барнауле влюблённая пара занялась сексом во дворе жилого дома.