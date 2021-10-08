Детей госпитализировали после посещения школьной столовой в сибирском городе

В Красноярске шестерых детей госпитализировали после посещения школьной столовой. Все ученики были из разных классов, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в Telegram.

"Предварительный диагноз "острая кишечная инфекция" установлен у шести учащихся из разных классов. Состояние заболевших удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Специалисты ведомства провели отбор готовой продукции, а также сырья, воды и смывов с поверхностей оборудования и инвентаря. Обследуют в том числе и работников пищеблока.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 87 детей, которые ехали на поезде Мурманск – Адлер, госпитализированы с отравлением в больницы Кубани.