Большой брат следит за углём. На Алтае начнут онлайн ловить похитителей тепла

"Каменские теплосети" потратили 1,8 млн рублей на камеры наблюдения. Они должны помочь в борьбе с похитителями угля на теплоснабжающих объектах района, сообщают "Каменские известия".

За последние несколько лет на теплоснабжающем комплексе Камня-на-Оби были неоднократно замечены хищения. Для борьбы с ними теплосети установили 54 камеры на 26 городских котельных. Они расположены в местах складирования и загрузки угля.

Камеры будут доступны онлайн всем желающим на сайте "Каменских теплосетей". Первые нарушители уже попали на запись, когда набирали уголь в вёдра. Со всеми замеченными случаями хищения будет разбираться служба безопасности предприятия.

Ранее сообщалось, что Камень-на-Оби начал отопительный сезон с угля, который был предназначен на "чёрный день". Такая ситуация возникла из-за расторжения контракта с поставщиком.