Большой брат следит за углём. На Алтае начнут онлайн ловить похитителей тепла

"Каменские теплосети" потратили 1,8 млн рублей на камеры наблюдения. Они должны помочь в борьбе с похитителями угля на теплоснабжающих объектах района, сообщают "Каменские известия".
За последние несколько лет на теплоснабжающем комплексе Камня-на-Оби были неоднократно замечены хищения. Для борьбы с ними теплосети установили 54 камеры на 26 городских котельных. Они расположены в местах складирования и загрузки угля.
Камеры будут доступны онлайн всем желающим на сайте "Каменских теплосетей". Первые нарушители уже попали на запись, когда набирали уголь в вёдра. Со всеми замеченными случаями хищения будет разбираться служба безопасности предприятия.
Ранее сообщалось, что Камень-на-Оби начал отопительный сезон с угля, который был предназначен на "чёрный день". Такая ситуация возникла из-за расторжения контракта с поставщиком.
Комментарии
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, запрещающую автоматическое распознавание лиц в общественных местах, сообщается на сайте Европарламента.
Кроме того, депутаты Европарламента предлагают запретить системы социальной оценки, «которые пытаются оценивать надежность граждан на основе их поведения или личности», а также использование биометрических данных для удаленной идентификации людей.
Идите в Европу и там тырьте уголь...
1,8 млн рублей на камеры наблюдения
Это сколько вёдер угля?
16:53 - гость - "1,8 млн рублей на камеры наблюдения"
Чего здесь жалеть деньги, если главное - это неотвратимость наказания.
Вы еще скажите, что забор надо было на эти деньги сделать...
Ведро угля - не криптофермами воровать