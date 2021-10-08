Минздрав прокомментировал слова пенсионерки об издевательствах в больнице Рубцовска

Медицинские работники ковидного госпиталя в Рубцовске действовали в интересах пациентки. Так в Минздраве Алтайского края прокомментировали ситуацию с 86-летней пенсионеркой Марией Бондаренко, которая пожаловалась на издевательства в больнице. В ведомстве отметили, что информация по данному случаю уже появлялась в сентябре этого года и по факту их публикации была проведена проверка, а 21 сентября состоялось заседание врачебной комиссии.

"По результатам проверки нарушений со стороны медицинского персонала КГБУЗ "Городская больница № 3 Рубцовска" выявлено не было. Медицинские работники действовали в интересах жизни и здоровья пациента", – сообщили в Минздраве.

Напомним, накануне жительница села Самарка Рубцовского района Алтайского края Мария Бондаренко заявила о том, что врачи ковидного госпиталя в Рубцовске издевались над ней.

Женщина рассказала, что в палате на неё надели кислородную маску, однако она мешала ей. Когда пенсионерка решила снять маску, на неё якобы набросились санитары, которые связали пациентку и отобрали телефон.

На следующий день родственники приехали забирать пожаловавшуюся женщину. Врачи отговаривали от этого. По словам медиков, у пациентки была низкая сатурация, при этом женщина не выполняла рекомендации и всё время снимала маску. По словам врача, её даже перевели в реанимацию, чтобы она была под круглосуточным наблюдением и не могла себе навредить.

Позже в редакцию amic.ru позвонил врач-анестезиолог и подтвердил, что фиксация пациентов в ситуациях, когда они могут себе навредить, является общепринятой. А в результате заболевания коронавирусом у некоторых больных, тем более в пожилом возрасте, развивается состояние, когда человек не вполне критично может оценить ситуацию.