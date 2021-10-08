Центробанк из-за мошенников ужесточит переводы с карты на карту

Центробанк планирует ужесточить контроль переводов с карты на карту, сообщает "Коммерсантъ". Цель Банка России – борьба с нелегальными операциями и мошенниками.

Банкиры рассказали, что официально Центробанк лишь опрашивает рынок, но в кулуарах рекомендует сократить объём таких платежей. До 18 октября участники платёжного рынка должны предоставить в ЦБ данные дропперских операций. Банки обязаны указать ограничения и лимиты по переводам с карты на карту, количество и объём переводов с использованием карты одним плательщиком и перечислить способы выявления дропперов. Также Банк России запросил сумму комиссий и реестр операций, в том числе отменённых и заблокированных.

Управляющий RTM Group Евгений Царёв рассказал, что мошенники активно используют переводы с карты на карту. Центробанку проще контролировать движение денег через Систему быстрых платежей, поскольку у него есть информация о номере телефона и устройстве клиента. В случае нарушения Банк России полностью заблокирует аккаунт в Системе быстрых платежей, а не одну карту, как делают банки.

Ранее эксперты рассказали о самых популярных словах, по которым можно вычислить телефонных мошенников. Свежий тренд – использование терминов "лицевой счёт" и "финансовая ячейка".