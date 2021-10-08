18 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области

18 человек погибли после отправления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, ещё 18 пострадали и находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера в своём Telegram-канале.

Как сообщает "Коммерсантъ", у погибших и пострадавших выявили наличие чистого метанола в организме. При этом в отдельных случаях его концентрация превышала смертельную дозу в три-пять раз.

Подпольный цех по продаже незаконной продукции правоохранители обнаружили в Орске, оттуда изъяли 1279 пол-литровых бутылок со спиртным, отмечает издание, ссылаясь на областной СК.

Задержаны трое подозреваемых: 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница посёлка Красночабанский, которые осуществляли сбыт.

Следователи возбудили ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Также правоохранители завели пять уголовных дел. Все они объединены в одно производство.

Ранее в Камне-на-Оби нашли тела двух 36-летних мужчин, которые умерли от отравления алкоголем.