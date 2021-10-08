Новосибирский школьник в TikTok размахивал пистолетом и угрожал расправой второму классу

Десятилетний школьник из Новосибирска выложил в TikTok ролик, в котором угрожает расправой второклассникам, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На опубликованном видео ученик четвёртого класса идёт по своей школе с предметом, похожим на пистолет. Он также заявил, что в пятницу "ляжет второй класс". К видео была прикреплена надпись: "Новосибирск – пятница, ждите".

Мужчина из Перми заметил видео, а затем нашёл в аккаунте ребёнка ещё четыре подобных ролика. На одном из них ученики бегали по школе, а в подписи было указано, что "этого класса завтра не будет". Мужчина сообщил в полицию, которая вычислила блогера и забрала у него игрушечный пистолет. Видео и аккаунт школьника сейчас недоступны.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело против 18-летнего парня из Омска, который на спор написал во "ВКонтакте" о подготовке к расстрелу в школе.