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Новосибирский школьник в TikTok размахивал пистолетом и угрожал расправой второму классу

, ИА "Амител"
Полиция уже забрала пистолет и удалила видео
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Десятилетний школьник из Новосибирска выложил в TikTok ролик, в котором угрожает расправой второклассникам, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На опубликованном видео ученик четвёртого класса идёт по своей школе с предметом, похожим на пистолет. Он также заявил, что в пятницу "ляжет второй класс". К видео была прикреплена надпись: "Новосибирск – пятница, ждите".

Мужчина из Перми заметил видео, а затем нашёл в аккаунте ребёнка ещё четыре подобных ролика. На одном из них ученики бегали по школе, а в подписи было указано, что "этого класса завтра не будет". Мужчина сообщил в полицию, которая вычислила блогера и забрала у него игрушечный пистолет. Видео и аккаунт школьника сейчас недоступны. 

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело против 18-летнего парня из Омска, который на спор написал во "ВКонтакте" о подготовке к расстрелу в школе. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

8.10.2021 20:07
ПЕТР

Десятилетний - это уже конечно диагноз, а не приколы...

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