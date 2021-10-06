18-летний сибиряк на спор написал о подготовке к убийству, но полиция шутку не оценила

В отношении 18-летнего парня из Омска возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству. Поводом стал пост во "ВКонтакте", который тот разместил на спор, сообщает Telegram-канал Baza.

Предмет спора неизвестен, однако оппонент потребовал от парня написать на своей стене в соцсети манифест о расстреле школы № 53 в Омске. Молодой человек сдержал слово и пообещал 21 октября устроить "последний учебный день". Тех, кто останется в живых, парень назвал трусами.

Омича быстро вычислили и задержали. Он рассказал полицейским, что на самом деле не планировал никакого расстрела. Полиция не оценила чувство юмора молодого человека. 4 октября в отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству.

Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете. От его рук погибли 6 человек и 47 пострадали. Пятого октября было опубликовано фото стрелка после отключения от аппарата ИВЛ. Сейчас Бекмансуров общается записками, поскольку не может говорить из-за трахеостомы в горле. Ранее врачи изъяли из его тела фрагменты пуль и ампутировали ногу, серьёзно повреждённую выстрелом сотрудника ДПС при задержании.