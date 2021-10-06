18-летний сибиряк на спор написал о подготовке к убийству, но полиция шутку не оценила

В отношении 18-летнего парня из Омска возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству. Поводом стал пост во "ВКонтакте", который тот разместил на спор, сообщает Telegram-канал Baza.
Предмет спора неизвестен, однако оппонент потребовал от парня написать на своей стене в соцсети манифест о расстреле школы № 53 в Омске. Молодой человек сдержал слово и пообещал 21 октября устроить "последний учебный день". Тех, кто останется в живых, парень назвал трусами.
Омича быстро вычислили и задержали. Он рассказал полицейским, что на самом деле не планировал никакого расстрела. Полиция не оценила чувство юмора молодого человека. 4 октября в отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству.
Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете. От его рук погибли 6 человек и 47 пострадали. Пятого октября было опубликовано фото стрелка после отключения от аппарата ИВЛ. Сейчас Бекмансуров общается записками, поскольку не может говорить из-за трахеостомы в горле. Ранее врачи изъяли из его тела фрагменты пуль и ампутировали ногу, серьёзно повреждённую выстрелом сотрудника ДПС при задержании.
Комментарии
4 октября в отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству.
Получается тупо за пост в ВК уголовка?
ну раз идиот, то справедливо влетел.
16:03
Прикинь! Да, за такое садят. Во всем мире. Погугли как в Англии осудили пятнадцатилетнего за пост в соцсети.
в Англии осудили
Осудили и уголовка, это совсем разные вещи! Тут явно только штраф должен быть.
6.10.2021 16:03
- гость -
Т.е. если он в посте напишет, что завтра отрежет тебе башку, ты похихикаешь и все?
Ну ничего, пускай теперь в камере пошутит! Но, что то думаю, что вперед ему в психушку надо! Ну не может нормальному и адекватному человеку в 18 лет такие шутки на ум приходить!
6.10.2021 16:03
- гость -
А кто знает, может он и действительно готовился к массовому убийству?
Может это он сейчас говорит, что пошутил, а по факту проводил подготовку!
15-летний британский школьник приговорен к пожизненному заключению. Как установило следствие, подросток, имя которого не называется, вступил по интернету в контакт с восемнадцатилетним австралийским джихадистом по имени Севдет Бесим.
Это БиБиСи дала инфу в 2015 году.
За переписку в интернете. Пожизненное. Как тебе, оправдыватель "жертв режима"?
Т.е. если он в посте напишет, что завтра отрежет тебе башку, ты похихикаешь и все?
Ну да. Мне тысячу раз угрожали, но надо понимать, когда это брехня, а когда угрозы реальные.
За переписку в интернете. Пожизненное. Как тебе, оправдыватель "жертв режима"?
Ну если у него дома не нашли ничего, то разумеется это полный бред.
в кпз он во всем сознается