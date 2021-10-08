Барнаульца осудили за ДТП с 15 автомобилями и двумя погибшими в Алтайском крае

Барнаульцу, который устроил массовое ДТП на трассе Павловск – Барнаул в районе поворота на посёлок Урожайный в январе 2020 года, вынесли приговор. Следователи установили, что водитель пренебрёг правилами дорожного движения и превысил скорость в плохую погоду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, 17 января было пасмурно, мела метель, дул сильный ветер, действовало штормовое предупреждение. Несмотря на это, мужчина превысил скорость и врезался в автомобили, которые остановились из-за непогоды. В результате участниками ДТП стали 15 автомобилей, два человека погибли, а ещё один получил тяжкий вред здоровью.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его двум годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, барнаульца лишили водительских прав на три года.

Напомним, 17 января на Алтайский край обрушился шторм. Из-за нулевой видимости были перекрыты сразу восемь трасс. В частности, федеральная из Барнаула в Рубцовск. Отменены десятки рейсов междугородних автобусов.