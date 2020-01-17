ГИБДД: в массовой аварии на трассе Барнаул – Павловск погибли два человека

Два человека погибли, еще несколько получили травмы в столкновении 15 автомобилей на трассе Барнаул – Павловск. Информацию уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сейчас движение перекрыто в обе стороны. Образовалась большая пробка.

Напомним, из-за сильной метели на Алтае закрыты участки восьми трасс региона. В краевом МЧС просят водителей по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов и быть максимально осторожными и внимательными за рулем.

В случае проблем на дороге следует звонить по телефону горячей линии ведомства: +7 (3852) 202-621.