В ГИБДД Барнаула объяснили ситуацию с очередями на оформление ДТП

В Госавтоинспекции Барнаула объяснили ситуацию с очередями при оформлении ДТП, на которую ранее жаловались горожане. Как рассказали в ведомстве, проблема возникла из-за того, что в 2021 году количество нестандартных случаев, когда участники аварии не застраховали автомобили, возросло, а на их оформление уходит дополнительное время, поскольку от автомобилистов нужны дополнительные документы.

Сейчас процедура осуществляется четырьмя сотрудниками группы по исполнению административного законодательства, которые работают с 8 часов утра до 8 часов вечера без выходных и перерыва на обед. Для минимизации контактов между полицейскими и гражданами, а также во избежание очередей приём ведётся по предварительной записи. Очередь формируют по порядку обращения, а в случае увеличения количества горожан, желающих оформить ДТП, привлекают дополнительных сотрудников.

На оформление одной аварии отведен 1 час 20 минут, как оптимально необходимое время. Однако бывают нестандартные случаи, при отсутствии страховки, из-за чего сотрудники ГИБДД тратят дополнительное время. За девять месяцев 2021 года количество таких аварий составило 21,1% от общего числа ДТП, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве отметили, что большинство ДТП происходит по причине нарушения правил дорожного движения. В Госавтоинспекции напоминают, что водителям стоит быть внимательными и взаимовежливыми, неукоснительно соблюдать ПДД, отказаться от резких перестроений и иных опасных маневров. Кроме того, барнаульцам советуют своевременно менять летнюю резину на зимнюю и с наступлением осени проявлять особенную осторожность, поскольку происходит сокращение светового дня.

Напомним, накануне барнаульские автомобилисты пожаловались, что не могут записаться в ГИБДД на оформление ДТП из-за огромных очередей. Как заявили тогда в городской Госавтоинспекции, в ведомстве не хватает сотрудников, чтобы справиться с наплывом желающих оформить транспортные происшествия, однако сейчас ситуацию уже удалось урегулировать.