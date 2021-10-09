Собянин поручил выплатить два миллиона мужчине, которого в метро избили приезжие

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить два миллиона рублей молодому человеку, которого избили в метро за то, что он заступился за девушку. Об этом сообщает РИА Новости.
"Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать всё, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит ещё операция", – сказал Собянин.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить необходимые документы для награждения медалью "Доблесть и отвага" Романа Ковалёва, которого избили трое приезжих из Дагестана в вагоне московского метро 6 октября.
Комментарии
Опять эти деревянные ....
Будни Улуса Джучи. Рюзке мир в Дружбонародии)
09:15 - гость -
ты бы про руину свою написал, какая там дружба народов сегодня
09:25
- гость -
ты бы про руину свою написал, какая там дружба народов сегодня
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Всё правильно, я хохол, который живёт у тебя под кроватью и сегодня ночью я схвачу тебя за ногу, а пока полезай на бутылку.
282 ему, за то что бил своей головой об их руки и ноги!
Парень молодец.мало таких .большая часть трусы.
Этих дагестанцев разместить по камерам к тем зекам, которые ну ооооочень любят джигитов! Глядишь, и судить некого будет!
09:30 - гость - "Всё правильно, я хохол,..."
А что тогда не пишешь о своих хохлах, о той дружбе народов у вас на усраине? Что тебя так волнует Россия? Ведь тебе конкретно об руине спрашивалось.
А ты давай пугать, что за ногу схватишь, обиделся что ли, или все там у вас так плохо, что и отвечать за усраину не хочешь?
При всём уважении к Роману и его поступку, по два миллиона не выплачивали даже семьям погибших героев. Собянин уже ошалел от насосанных у всей России денег. Причём абсолютно серьёзно считает, что Москва их честно зарабатывает. Но к честно заработанным деньгам относятся брежливее.
не надо разжигать!
свoлочь национальности не имеет.
"работайте, братья"
9.10.2021 10:11
- гость -
Усбагойтесь. В столице много чего выплачивают, чего не платят в регионах. Пора уже привыкнуть.
Не выплачивали по два миллиона героям, значит когда то надо начинать. Мужик заслужил. Заслужил и больше. Больше насасывают. В том числе за счет других. А вообще страховка жизни героев вроде бы от трех миллионов, так что возможно выплачивают. И квартиры дают.
Всем бы так давали по 2 лимона за последствия избиения. Тому спортсменчику, который заступился за девушек в Питере, тоже дали?
не хотят люди этих национальностей соблюдать законы России - значит делать им здесь нечего
деньги из карманов россиян
Одному из смелых россиян. Из карманов чинуш, в которые они не успели переложить из бюджета. Если бы не он, ушли бы в другие правильные карманы. Но не успели, он рискнул здоровьем и слишком резонансно. Пришлось правильные карманы попридержать, отдать правильному мужику
Он не знал, что дадут. Бесплатно на это шел. А если другие мужики будут знать, что это оценят, может будут чаще на это идти. И уроды это будут знать и меньше наглеть
9.10.2021 10:40
гость
А если другие мужики будут знать, что это оценят, может будут чаще на это идти.
Для начала нужно запретить им ношение оружия на государственном уровне.
Вступились бы другие за мужика, там бы нож в дело пошел.
И доколе эти джигиты будут чувствовать себя хозяевами в чуждом им городе?
как будто, что ему дали эти 2 млн - это что-то плохое
как будто, что ему дали эти 2 млн - это что-то плохое
джигитам не нравится
9.10.2021 09:45
тю!
Опять эти сказки про благородных сидельцев? Отморозки они там все, за очень редким исключением.
9.10.2021 10:50
- гость -
Для начала нужно запретить им ношение оружия на государственном уровне.
Вступились бы другие за мужика, там бы нож в дело пошел
Кухонный нож запретить нельзя. А холодное оружие и так запрещено на государственном уровне. Он про нож не подумал. Жизнью рисковал. А другие возможно подумали, не рискнули. Возможно покрепче за травмат взялись и дальше сидели. Боюсь, что сам также поступил бы, стрелять не стал, подумал, что или власть завиноватит или диаспора найдет
9.10.2021 11:10
- гость -
Жизнью рисковал.
Что замечание сделал? Ну я тоже делал компании замечание в трамвае, и что?
9.10.2021 11:16
- гость -
Ну я тоже делал компании замечание в трамвае, и что?
Тоже выхватил, герой?
Что замечание сделал? Ну я тоже делал компании замечание в трамвае, и что?
А что нужно было? Накинуться с дракой? Чем бы он отличался от них?
Он подошёл и вступился за девушку.
У меня, конечно, больше вопросов к прочим москвичам, которые снимали на телефон, как убивают человека, и не могли всей толпой накинуться на этих уродов . Вагон был полный .
Отморозки они там все
Так вот к таким и подсадить! Наверняка многие из "неблагородных сидельцев" против засилия в городах загорелых преступников со своими законами!
9.10.2021 11:16
- гость -
Что замечание сделал? Ну я тоже делал компании замечание в трамвае, и что?
Ничего, тоже молодец. А если эта была компания дагестанцев, то вдвойне молодец. Если бы получил от них тяжкий ущерб здоровью, было бы правильным получить потом компенсацию
Не надоело видно здесь завидовать настоящим мужским поступкам?
В столице могут позволить поощрения, в регионах нет.
В этом разница.
Молодец парень. Здоровья желаю.
А этим иностранцам стыдно должно быть в гостях у россиян.
Всех депортируют.
Любой россиянин приехавший в гости на другой край земли.
Затылком чувствует,как себя вести и что говорить не следует.
Пусть ногти грызут вот такие гости.
Дорогу ищют в др. страну здесь им не место.