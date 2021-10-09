Собянин поручил выплатить два миллиона мужчине, которого в метро избили приезжие

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить два миллиона рублей молодому человеку, которого избили в метро за то, что он заступился за девушку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать всё, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит ещё операция", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить необходимые документы для награждения медалью "Доблесть и отвага" Романа Ковалёва, которого избили трое приезжих из Дагестана в вагоне московского метро 6 октября.