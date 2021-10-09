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Бампер всмятку: в центре Барнаула Toyota "поцеловалась" со светофором

, ИА "Амител"
У BMW тоже большие повреждения
Фото: очевидец

Фото: очевидец

В центре Барнаула произошло ДТП с участием BMW и Toyota RAV4. Обе машины заметно пострадали.

Как сообщает очевидец, автомобили не поделили дорогу на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Партизанской. В результате столкновения BMW остался на проезжей части, а Toyota врезалась в дорожный знак и светофор. У обеих машин сильно повреждены бамперы.

На месте происшествия работает полиция. О пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось, что барнаульца осудили за ДТП с 15 автомобилями и двумя погибшими. Мужчина превысил скорость, несмотря на штормовое предупреждение. Суд приговорил его к двум годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

9.10.2021 11:48
- гость -

пересадить на мозгвичи, пусть учатся рулить и уважать друг друга

9.10.2021 12:21
- гость -

Да хоть на самокаты ничего не изменится, только пересадка головы поможет.

9.10.2021 12:42
Виталий

называется два дибила это сила! даже светофор пострадал )))

9.10.2021 12:42
Виталий

называется два дибила это сила! даже светофор пострадал )))

9.10.2021 12:48
- гость -

тойота и бмв на пустом перекрестке в выходной день...

9.10.2021 13:42
гость

проверяли у кого яйца крепче

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