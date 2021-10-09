Бампер всмятку: в центре Барнаула Toyota "поцеловалась" со светофором

В центре Барнаула произошло ДТП с участием BMW и Toyota RAV4. Обе машины заметно пострадали.

Как сообщает очевидец, автомобили не поделили дорогу на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Партизанской. В результате столкновения BMW остался на проезжей части, а Toyota врезалась в дорожный знак и светофор. У обеих машин сильно повреждены бамперы.

На месте происшествия работает полиция. О пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось, что барнаульца осудили за ДТП с 15 автомобилями и двумя погибшими. Мужчина превысил скорость, несмотря на штормовое предупреждение. Суд приговорил его к двум годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.