Бампер всмятку: в центре Барнаула Toyota "поцеловалась" со светофором

В центре Барнаула произошло ДТП с участием BMW и Toyota RAV4. Обе машины заметно пострадали.
Как сообщает очевидец, автомобили не поделили дорогу на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Партизанской. В результате столкновения BMW остался на проезжей части, а Toyota врезалась в дорожный знак и светофор. У обеих машин сильно повреждены бамперы.
На месте происшествия работает полиция. О пострадавших информации нет.
Ранее сообщалось, что барнаульца осудили за ДТП с 15 автомобилями и двумя погибшими. Мужчина превысил скорость, несмотря на штормовое предупреждение. Суд приговорил его к двум годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Комментарии
пересадить на мозгвичи, пусть учатся рулить и уважать друг друга
Да хоть на самокаты ничего не изменится, только пересадка головы поможет.
называется два дибила это сила! даже светофор пострадал )))
называется два дибила это сила! даже светофор пострадал )))
тойота и бмв на пустом перекрестке в выходной день...
проверяли у кого яйца крепче