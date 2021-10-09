В Барнауле встали трамваи из-за приступа эпилепсии у пассажира

По линии от улицы Северо-Западной остановились трамваи, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул". Причиной стал эпилептический приступ у пассажира.

Как сообщает очевидец, приступ случился у мужчины в трамвае № 7. Из-за припадка он упал и ударился головой. Водитель и кондуктор оперативно вызвали скорую помощь, мужчину увезли.

Ранее сообщалось, что у трамвая в Барнауле отлетела колёсная пара, из-за чего движение в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова было заблокировано. За сломанным вагоном образовался затор.