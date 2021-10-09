В Facebook и Instagram произошёл очередной всемирный сбой

8 октября пользователи Facebook и Instagram по всему миру вновь сообщили о сбоях в работе сервисов, сообщает РИА Новости. Больше всего жалоб пришло из Европы и Северной Америки.

Сообщения о проблемах с Facebook начали поступать примерно в 21:20 по московскому времени. Больше всего пострадали пользователи из США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, также сообщается о сбоях в России. Неполадки замечены в работе сайта и мобильного приложения, также есть проблемы с входом в учётные записи.

Примерно в то же время были замечены неполадки в работе Instagram. О проблемах сообщают в основном в США, Германии, Великобритании и Нидерландах, а также в Канаде, Италии, Ирландии, Испании, Франции, России и других странах.

Люди жалуются на работу приложения, отмечаются сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе с сайтом.

4 октября пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах уже сообщали о проблемах в работе сервисов, которые продолжались несколько часов. Для Facebook это самый продолжительный сбой с 2008 года. По сообщениям СМИ, после неполадок произошёл самый крупный слив данных пользователей в Сеть за всю историю Facebook.