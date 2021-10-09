25 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за минувшие сутки от коронавируса скончались ещё 25 пациентов, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 в регионе достигло 5668 человек.
8 октября в Алтайском крае зарегистрировано 294 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 80 134 человека, в том числе 5919 детей.
Выздоровело ещё 45 пациентов. Общее количество выздоровевших за всё время пандемии – 59 921 человек.
Ранее сообщалось, что 8 октября в России был установлен рекорд по суточной смертности от коронавируса – 936 летальных случаев.
Комментарии
Заболело 80 тыс, 5 тыс умерло, выздоровело 59. Уже 16 тыс где то не выздоровевшие ходят
9.10.2021 12:48
гость
Заболело 80 тыс, 5 тыс умерло, выздоровело 59. Уже 16 тыс где то не выздоровевшие ходят
Это зомби
Если сделать как в Европе, где категория врача, его лицензия и оплата зависят от числа излечённых, смертность тут же снизится в разы.
А пока рвачи за каждую смерть получают стотысячные премии, этот конвейер смерти так и будет перемалывать людей, связывая и пытая тех, кто из последних сил борется за жизнь.
за каждую смерть получают стотысячные премии
Че? Это в Сиэнэн написали?
9.10.2021 12:48
гость
И с каждым днем это число будет увеличиваться, увы...
9.10.2021 13:10
- гость -
Вы сейчас мерзость написали!
Вы сейчас мерзость написали!
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Мерзость - трясти наличные с родственников тех, кто попал в лапы к обнаглевшим рвачам, нагло заявляя, если мол хотите, чтобы жил, платите!
Я сам взятку давал, чтобы дали заключение, что нет ковида и выпустили, а то уже хотели в реанимацию и на ИВЛ, что означает только одно - смертный приговор.
Через неделю отец уже был здоров! А так бы хоронили.
Фракция АСД 2
9.10.2021 13:20
- гость -
9.10.2021 13:23
- гость -
Какой художественный свист!
А пока рвачи за каждую смерть получают стотысячные премии,
Доказательства Ваших слов у Вас, конечно же, найдутся...
а вообще я бы вот таких товарищей бы банил, будь я модератором
9.10.2021 13:23
- гость -
Я сам взятку давал, чтобы дали заключение, что нет ковида и выпустили, а то уже хотели в реанимацию и на ИВЛ, что означает только одно - смертный приговор.
Через неделю отец уже был здоров! А так бы хоронили.
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Ты ври, да не завирайся. Больницы переполнены, и на ИВЛ без явных показаний не кладут, это довольно дорогое лечение. Кладут тех, кто уже без подачи кислорода не жилец.
Так что нефиг здесь байки рассказывать про "через неделю отец уже был здоров".
а не срабатывают ли у кого прививки раньше времени по непонятным причинам, или это всё так задумано?
9.10.2021 14:27
- гость -
ИВЛ - это искуственная вентиляция лёгких - когда поциент уже сам не дышит и в него трубку засовывают. А кислород можно и так дать через просто масочку.
Есть же ещё простачки, которые до сих пор думают, что они кому-то нужны и их кто-то будет реально лечить!
В лучшем случае человек поправляется сам, несмотря на токсичную химию, которая всего лишь снимает симптомы, продуцируя в организме побочнные явления, вызванные интоксикацией, что медленно, но верно убивает печень и почки.
Ковид же элементарно лечится как обычный грипп, а чтобы не повредить кашлем бронихи и лёгкие, всего лишь достаточно самых дешёвых таблеток от кашля.
9.10.2021 14:59
- гость -
Риба моя, тянешь на нобелевку!!!!
это довольно дорогое лечение.
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Сейчас рвачи финансово заинтересованы, чтобы "лечение" было максимально дорогим.
ради этого составляются пухлые бухгалтерские отчёты в страховые компании, которые на их основании платят деньги больницам. И чем больше, тем рвачам выгоднее, поскольку они со всего этого получают процент. Плюс ко всему имеют возможность налево пускать лекарства и тот же кислород. Естественно за наличные в свой карман.
Это советская медицина реально лечила и там были премии за каждого вылеченного.
А коммерческая лишь зарабатывает и чем чаще пациент, превращённый в хронка, к ним обращается, тем больше рвачи имеют!
9.10.2021 15:23
- гость -
Лично мой пример: таблетки от аллергии (они воспаление снимают и препятствуют неконтролируемой реакции организма), парацетамол и Полисорб для кишков. Не легко переболел, а в больнице бы сдох.
9.10.2021 15:24
- гость -
Сам-то явно не здешний - ишь как хвост распустил с языком в придачу!
9.10.2021 13:04
- гость -
9.10.2021 12:48
гость
Заболело 80 тыс, 5 тыс умерло, выздоровело 59. Уже 16 тыс где то не выздоровевшие ходят
Это зомби
Это те, что в масках продолжают бродить))