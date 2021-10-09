25 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за минувшие сутки от коронавируса скончались ещё 25 пациентов, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 в регионе достигло 5668 человек.

8 октября в Алтайском крае зарегистрировано 294 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 80 134 человека, в том числе 5919 детей.

Выздоровело ещё 45 пациентов. Общее количество выздоровевших за всё время пандемии – 59 921 человек.

Ранее сообщалось, что 8 октября в России был установлен рекорд по суточной смертности от коронавируса – 936 летальных случаев.