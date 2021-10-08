Всё ближе к тысяче. В России установлен новый рекорд по суточной смертности от COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировали 936 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, это новый рекорд с начала пандемии. Общее число смертей от коронавируса в стране достигло 214 485, сообщает оперштаб.

Число подтверждённых случаев заболевания за сутки выросло на 27 246 – до 7 717 356. Наибольший прирост заразившихся традиционно наблюдается в Москве (+4595 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2501) и Московской области (+1490).

Выздоровели за весь период 6 819 796 человек, в том числе 20 566 – за последние сутки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал рекорды по суточной смертности от COVID-19 с недостаточным уровнем вакцинации. По его словам, количество летальных исходов "вызывает обеспокоенность".