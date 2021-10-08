Всё ближе к тысяче. В России установлен новый рекорд по суточной смертности от COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировали 936 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, это новый рекорд с начала пандемии. Общее число смертей от коронавируса в стране достигло 214 485, сообщает оперштаб.
Число подтверждённых случаев заболевания за сутки выросло на 27 246 – до 7 717 356. Наибольший прирост заразившихся традиционно наблюдается в Москве (+4595 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2501) и Московской области (+1490).
Выздоровели за весь период 6 819 796 человек, в том числе 20 566 – за последние сутки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал рекорды по суточной смертности от COVID-19 с недостаточным уровнем вакцинации. По его словам, количество летальных исходов "вызывает обеспокоенность".
Комментарии
Ну что обогнали Америку?
а чего ожидали? выборы - хорошее местечко для тесного общения. Это вам не дачные участки и огороды, на которых бабушки все лето сидели
8.10.2021 17:19
- гость -
Нет! По вакцинации далеко не догнали.
хттпс://gogov.ru/covid-v-stats/world
По вакцинации далеко не догнали.
Так может стоит предоставить населению выбор вакцин, включая вакцины одобреные ВОЗ?
8.10.2021 17:38
- гость -
А Вы пойдете платно астрозенику ставить? Или все антипрививочники являются сторонниками недотравленного? Теперь понятен вой про "шмурдяк" или как там вы еще называете русские вакцины?