На Алтае остановлены полёты в небезопасные аэропорты

В Республике Алтай прекратились авиаперевозки по местным маршрутам из-за несоответствия новым требованиями безопасности. Также полёты прекращены в Томской области и Забайкалье. Об этом сообщает РБК.

Авиакомпания "Сибирская лёгкая авиация" ("СиЛА") и "Аэросервис" приостановили перевозки в этих регионах, где компании были единственными перевозчики между малыми аэропортами. Гендиректор горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов отметил, что решение навредит населению районов Алтая: перевалы часто нельзя проехать на машинах, поскольку они закрыты из-за снега и гололёда. "СиЛА" летала три раза в неделю из Горно-Алтайска в труднодоступные и отдалённые населённые пункты – сёла Кош-Агач и Усть-Кокса.

Правительство ввело новый регламент для малых аэропортов в октябре 2020 года. Аэропортам необходимо было за год установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом, набрать штат групп быстрого реагирования (контроль, досмотр, охрана), организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы.

Как заявил представитель Минтранса, на март 2021 года более чем из 2,2 тысячи площадок новым требованиям соответствовали лишь 165. Модернизация только одной может стоить от 13 до 50 миллионов рублей.

В июле Минтранс России решил сократить расходы на строительство транспортной инфраструктуры в период 2021-2030 годов. Текущая стратегия предусматривает траты в размере 45-54 триллионов рублей, а в новом документе говорится только о 29,3 триллиона рублей.

Ранее глава Алтая рассказывал о планах строительства двух новых аэропортов из-за притока новых туристов.