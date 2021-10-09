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Новости

Условия содержания уроженки Алтая Марины Раковой назвали унизительными

, ИА "Амител"
Её поместили в одну камеру с опытной уголовницей
Фото: vogazeta.ru

Фото: vogazeta.ru

Бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова содержится с рецидивисткой, склонной к насилию. Это запрещено правилами содержания арестантов, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

Уроженка Алтайского края сейчас находится в ИВС на Петровке, 38, в унизительном положении. По словам Меркачевой, её сознательно лишают предметов первой необходимости и не дают воды. Ракова провела в камере несколько часов с преступницей, которая отсидела в тюрьме больше 20 лет за тяжкие преступления.

"Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приёмы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом", – рассказала Меркачева.

Ранее Ракова не была судима. Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" запрещает содержать вместе людей, впервые оказавшихся в местах лишения свободы, и тех, кто ранее уже сидел в тюрьме. 

8 октября стало известно, что Тверской суд Москвы поместил Ракову под стражу на два месяца – до 6 декабря. Напомним, уроженку Горняка обвиняют в хищении 50 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги она получила, находясь на посту замминистра просвещения. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

9.10.2021 17:46
гость

Нет, пирожками с повидлом будут кормить. Позор Горняк

9.10.2021 18:09
- гость -

Ну ей же можно было закон нарушать , теперь ей не обязаны по желанию камеры предоставлять и еду , это же не курорт .

9.10.2021 18:15
гость

9.10.2021 17:46
гость
Нет, пирожками с повидлом будут кормить. Позор Горняк.

Братан, ты тут не трогай Горняк. А то и алткрай приплетешь.

9.10.2021 18:32
Пионер

Отсидит, выйдет и в единороссы - будет с Машкой по фене ботать. А может и просто пальцем погрозят, как ШТАНЬине

9.10.2021 18:35
Гость

Явное давление для получения признания вины

9.10.2021 18:36
- гость -

Опытные уголовники умеют и любят "подстукивать".

9.10.2021 19:04
ПЕТР

А в чём вопрос? Она же компетентна в образовании! Пусть перевоспитывает...

9.10.2021 19:15
- гость -

Чтобы не случилось с Раковой какой беды,надо ей всё как на духу рассказать следователям.

9.10.2021 19:19
Гостья

А чем,собственно, одна уголовница отличается от другой? В чем унижение? Золотой параши не предусмотрено в камере?!

9.10.2021 19:24
- гость -

Пару дней и начнет всех сливать.

9.10.2021 20:01
- гость -

Родителям какой позор, просто ужас.

9.10.2021 21:02
Старыый

Крана с водой в хате нет? Или ей Баржоми надо?

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