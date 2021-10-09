Условия содержания уроженки Алтая Марины Раковой назвали унизительными

Бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова содержится с рецидивисткой, склонной к насилию. Это запрещено правилами содержания арестантов, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

Уроженка Алтайского края сейчас находится в ИВС на Петровке, 38, в унизительном положении. По словам Меркачевой, её сознательно лишают предметов первой необходимости и не дают воды. Ракова провела в камере несколько часов с преступницей, которая отсидела в тюрьме больше 20 лет за тяжкие преступления.

"Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приёмы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом", – рассказала Меркачева.

Ранее Ракова не была судима. Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" запрещает содержать вместе людей, впервые оказавшихся в местах лишения свободы, и тех, кто ранее уже сидел в тюрьме.

8 октября стало известно, что Тверской суд Москвы поместил Ракову под стражу на два месяца – до 6 декабря. Напомним, уроженку Горняка обвиняют в хищении 50 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги она получила, находясь на посту замминистра просвещения.