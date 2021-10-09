Условия содержания уроженки Алтая Марины Раковой назвали унизительными

Бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова содержится с рецидивисткой, склонной к насилию. Это запрещено правилами содержания арестантов, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.
Уроженка Алтайского края сейчас находится в ИВС на Петровке, 38, в унизительном положении. По словам Меркачевой, её сознательно лишают предметов первой необходимости и не дают воды. Ракова провела в камере несколько часов с преступницей, которая отсидела в тюрьме больше 20 лет за тяжкие преступления.
"Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приёмы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом", – рассказала Меркачева.
Ранее Ракова не была судима. Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" запрещает содержать вместе людей, впервые оказавшихся в местах лишения свободы, и тех, кто ранее уже сидел в тюрьме.
8 октября стало известно, что Тверской суд Москвы поместил Ракову под стражу на два месяца – до 6 декабря. Напомним, уроженку Горняка обвиняют в хищении 50 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги она получила, находясь на посту замминистра просвещения.
Комментарии
Нет, пирожками с повидлом будут кормить. Позор Горняк
Ну ей же можно было закон нарушать , теперь ей не обязаны по желанию камеры предоставлять и еду , это же не курорт .
9.10.2021 17:46
гость
Нет, пирожками с повидлом будут кормить. Позор Горняк.
Братан, ты тут не трогай Горняк. А то и алткрай приплетешь.
Отсидит, выйдет и в единороссы - будет с Машкой по фене ботать. А может и просто пальцем погрозят, как ШТАНЬине
Явное давление для получения признания вины
Опытные уголовники умеют и любят "подстукивать".
А в чём вопрос? Она же компетентна в образовании! Пусть перевоспитывает...
Чтобы не случилось с Раковой какой беды,надо ей всё как на духу рассказать следователям.
А чем,собственно, одна уголовница отличается от другой? В чем унижение? Золотой параши не предусмотрено в камере?!
Пару дней и начнет всех сливать.
Родителям какой позор, просто ужас.
Крана с водой в хате нет? Или ей Баржоми надо?