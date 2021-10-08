Суд арестовал уроженку Алтайского края Марину Ракову по делу о хищении 50 млн рублей

Тверской суд Москвы отправил под арест экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно постановлению, Ракова проведёт под стражей два месяца – до 6 декабря. Бывшая чиновница обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" по нацпроекту "Образование".
Сторона защиты планирует обжаловать арест. Адвокат Раковой, Юлия Новичкова, отказалась от других комментариев.
Напомним, Марина Ракова, уроженка города Горняк Алтайского края, стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги она получила, находясь на посту замминистра просвещения.
Ракова не явилась на допрос по делу, не отвечала на звонки, а позднее стало известно, что она скрывается от следствия. Помощь ей мог оказывать знакомый с Украины. Правоохранители объявили Ракову в федеральный розыск, а 6 октября её задержали. При этом уже бывший вице-президент Сбербанка (из организации её уволили ещё 4 октября) заявила, что не признаёт вину.
6 октября суд арестовал её мужа Артура Стеценко. Мужчина подозревается в незаконном получении 9 млн рублей под видом зарплаты. По версии следователей, во время нахождения Раковой на должности гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию.
Комментарии
Вопросы не к Раковой, а к власти. Как же просто можно присвоить миллионы и миллиарды когда система настроена на воровство. Она же не пятьдесят миллионов в карман положила, а намного больше. Где контроль государства?тьфу.
Поймали всё таки.
Не крала ежели что бегать.
Вот все так сидят в креслах видимость создают, а затем раз, раз и в бега.
Самое интересное, поймали ,а она даже и не причём.
Чувствуется так дело закончится.
Не виноватая она...
"Почему бежал..." — "Потому уж испужались мы тогда очинна". — "Чего испугался?" — "А от думы". — "От какой думы?» — "А што засудят". Ну, вот и вся история.
Не много ли внимания привлекают к этой даме? И для чего..?
8.10.2021 08:17
- гость -
Просто показательный арест, чтобы отвлечь ваше внимание от более важных проблем страны и региона
Это только по 1 эпизоду 50 млн. А их много. Создавали проекты-мыльные пузыри.
Большей глупости, чем бежать под следствием, придумать нельзя. А говорили умная, вундеркинд была....
Может врали??
На фото серьги с сапфирами в брилиантовой оправе???
Так она не сбежала, а сама пришла. Это жёлтая пресса смакует "сбежала, поймали ".
Раз сама пришла, значит не украла.
Она вообще не про воровство. Девочка была помешана на математике, кванториумах, образовании .
Нашли крайнюю
Ей надо требовать, чтобы ее экстрадировали и судили на родине, на Алтае. А тут судья что стелу штань опустила и вася бегемот.
чтобы ее экстрадировали
Какой ты глупый. Это что-то.
А где мой комент про то как человек меняется??
Зачем удалили??
8.10.2021 10:04
- гость -
Барсук, ты с каждым годом деградируешь всё сильнее...
Граждане, она сама в СК пришла. А вы уже обчитавшись желтой прессы начали какие то астрономические суммы ей приписывать и побеги на Окраину.
Не надо делать поспешных выводов.
Она вообще не про воровство. Девочка была помешана на математике, кванториумах, образовании .
Нашли крайнюю
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Произошла чудовищная ошибка.
Грефа(не гей) неплохо бы прихватить, за то что не признаёт Крым российским.
8.10.2021 07:38
- гость -
Вопросы не к Раковой, а к власти. Как же просто можно присвоить миллионы и миллиарды когда система настроена на воровство. Она же не пятьдесят миллионов в карман положила, а намного больше. Где контроль государства?тьфу.
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А сейчас власть что сделала, когда арестовала очередного высокопоставленного вора?
Если по-вашему система настроена на воровство, то почему власть должна контролировать и сажать воров?
По вашему контроль государства <> власть, тогда что такое государство и что такое власть? Из чего и кого она состоит?
Вывод: путаете текущее качественное состояние системы управления с виртуально-идеальной которая в вашей голове. Надо говорить о процессах, о динамике. Оздоравливающий процесс включающий посадки всё-таки набирает обороты. Но и деградация управления пока не сбавляет ход.
Время меняет людей. Деньги и власть это серьезное испытание, которое не каждый проходит с честью.
тов. Срален
Она вообще не про воровство. Девочка была помешана на математике, кванториумах, образовании .
Нашли крайнюю
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Произошла чудовищная ошибка.
ты эта,...в серковь сходи расскажи все это.
глЮпый и дОверчивый.
- Смог бы Илон Маск сделать Теслу в России?
- нет, он бы еще за PalPay к этому времени не отсидел.
Система выходит на стадию распада.
8.10.2021 10:08
- гость -
чтобы ее экстрадировали
Какой ты глупый. Это что-то.
Вообще то это был прикол. Иди срочно к Гудвину за мозгами.
Система прозападного либерастизма давлеющая над Россией с конца 80х постепенно выходит на стадию распада. Но пока и нет преобладания своей аутентичной концепции, которая бы легла в основу и госуправления и в целом культуры. Она рождается в муках и в условиях тотального невежества и деградации. Но интуитивно русские люди доходят что Запад не наша тема, надо полагаться на то что отличает нас от них.