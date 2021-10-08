Суд арестовал уроженку Алтайского края Марину Ракову по делу о хищении 50 млн рублей

Тверской суд Москвы отправил под арест экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению, Ракова проведёт под стражей два месяца – до 6 декабря. Бывшая чиновница обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" по нацпроекту "Образование".

Сторона защиты планирует обжаловать арест. Адвокат Раковой, Юлия Новичкова, отказалась от других комментариев.

Напомним, Марина Ракова, уроженка города Горняк Алтайского края, стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги она получила, находясь на посту замминистра просвещения.

Ракова не явилась на допрос по делу, не отвечала на звонки, а позднее стало известно, что она скрывается от следствия. Помощь ей мог оказывать знакомый с Украины. Правоохранители объявили Ракову в федеральный розыск, а 6 октября её задержали. При этом уже бывший вице-президент Сбербанка (из организации её уволили ещё 4 октября) заявила, что не признаёт вину.

6 октября суд арестовал её мужа Артура Стеценко. Мужчина подозревается в незаконном получении 9 млн рублей под видом зарплаты. По версии следователей, во время нахождения Раковой на должности гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию.