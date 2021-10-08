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Новости

Суд арестовал уроженку Алтайского края Марину Ракову по делу о хищении 50 млн рублей

, ИА "Амител"
Бывший вице-президент Сбербанка пробудет под стражей до 6 декабря
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Тверской суд Москвы отправил под арест экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению, Ракова проведёт под стражей два месяца – до 6 декабря. Бывшая чиновница обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" по нацпроекту "Образование".

Сторона защиты планирует обжаловать арест. Адвокат Раковой, Юлия Новичкова, отказалась от других комментариев.

Напомним, Марина Ракова, уроженка города Горняк Алтайского края, стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги она получила, находясь на посту замминистра просвещения.

Ракова не явилась на допрос по делу, не отвечала на звонки, а позднее стало известно, что она скрывается от следствия. Помощь ей мог оказывать знакомый с Украины. Правоохранители объявили Ракову в федеральный розыск, а 6 октября её задержали. При этом уже бывший вице-президент Сбербанка (из организации её уволили ещё 4 октября) заявила, что не признаёт вину.

6 октября суд арестовал её мужа Артура Стеценко. Мужчина подозревается в незаконном получении 9 млн рублей под видом зарплаты. По версии следователей, во время нахождения Раковой на должности гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.10.2021 07:38
- гость -

Вопросы не к Раковой, а к власти. Как же просто можно присвоить миллионы и миллиарды когда система настроена на воровство. Она же не пятьдесят миллионов в карман положила, а намного больше. Где контроль государства?тьфу.

8.10.2021 07:42
гость

Поймали всё таки.
Не крала ежели что бегать.
Вот все так сидят в креслах видимость создают, а затем раз, раз и в бега.
Самое интересное, поймали ,а она даже и не причём.
Чувствуется так дело закончится.

8.10.2021 08:00
- гость -

Не виноватая она...
"Почему бежал..." — "Потому уж испужались мы тогда очинна". — "Чего испугался?" — "А от думы". — "От какой думы?» — "А што засудят". Ну, вот и вся история.

8.10.2021 08:17
- гость -

Не много ли внимания привлекают к этой даме? И для чего..?

8.10.2021 09:03
- гость -

8.10.2021 08:17
- гость -
Просто показательный арест, чтобы отвлечь ваше внимание от более важных проблем страны и региона

8.10.2021 09:17
- гость -

Это только по 1 эпизоду 50 млн. А их много. Создавали проекты-мыльные пузыри.

8.10.2021 09:38
- гость -

Большей глупости, чем бежать под следствием, придумать нельзя. А говорили умная, вундеркинд была....
Может врали??

8.10.2021 09:40
- гость -

На фото серьги с сапфирами в брилиантовой оправе???

8.10.2021 09:49
- гость -

Так она не сбежала, а сама пришла. Это жёлтая пресса смакует "сбежала, поймали ".
Раз сама пришла, значит не украла.
Она вообще не про воровство. Девочка была помешана на математике, кванториумах, образовании .
Нашли крайнюю

8.10.2021 10:04
- гость -

Ей надо требовать, чтобы ее экстрадировали и судили на родине, на Алтае. А тут судья что стелу штань опустила и вася бегемот.

8.10.2021 10:08
- гость -

чтобы ее экстрадировали

Какой ты глупый. Это что-то.

8.10.2021 10:08
- гость -

А где мой комент про то как человек меняется??
Зачем удалили??

8.10.2021 10:18
- гость -

8.10.2021 10:04
- гость -
Барсук, ты с каждым годом деградируешь всё сильнее...

Граждане, она сама в СК пришла. А вы уже обчитавшись желтой прессы начали какие то астрономические суммы ей приписывать и побеги на Окраину.
Не надо делать поспешных выводов.

8.10.2021 10:23
тов. Срален

Она вообще не про воровство. Девочка была помешана на математике, кванториумах, образовании .
Нашли крайнюю
-----
Произошла чудовищная ошибка.

8.10.2021 10:27
- гость -

Грефа(не гей) неплохо бы прихватить, за то что не признаёт Крым российским.

8.10.2021 11:37
М

8.10.2021 07:38
- гость -
Вопросы не к Раковой, а к власти. Как же просто можно присвоить миллионы и миллиарды когда система настроена на воровство. Она же не пятьдесят миллионов в карман положила, а намного больше. Где контроль государства?тьфу.
-
А сейчас власть что сделала, когда арестовала очередного высокопоставленного вора?
Если по-вашему система настроена на воровство, то почему власть должна контролировать и сажать воров?
По вашему контроль государства <> власть, тогда что такое государство и что такое власть? Из чего и кого она состоит?
Вывод: путаете текущее качественное состояние системы управления с виртуально-идеальной которая в вашей голове. Надо говорить о процессах, о динамике. Оздоравливающий процесс включающий посадки всё-таки набирает обороты. Но и деградация управления пока не сбавляет ход.

8.10.2021 11:42
- гость -

Время меняет людей. Деньги и власть это серьезное испытание, которое не каждый проходит с честью.

8.10.2021 12:15
- гость -

тов. Срален
Она вообще не про воровство. Девочка была помешана на математике, кванториумах, образовании .
Нашли крайнюю
-----
Произошла чудовищная ошибка.

ты эта,...в серковь сходи расскажи все это.
глЮпый и дОверчивый.

8.10.2021 13:06
Fkt

- Смог бы Илон Маск сделать Теслу в России?
- нет, он бы еще за PalPay к этому времени не отсидел.

Система выходит на стадию распада.

8.10.2021 13:25
- гость -

8.10.2021 10:08
- гость -
чтобы ее экстрадировали

Какой ты глупый. Это что-то.


Вообще то это был прикол. Иди срочно к Гудвину за мозгами.

8.10.2021 14:10
М

Система прозападного либерастизма давлеющая над Россией с конца 80х постепенно выходит на стадию распада. Но пока и нет преобладания своей аутентичной концепции, которая бы легла в основу и госуправления и в целом культуры. Она рождается в муках и в условиях тотального невежества и деградации. Но интуитивно русские люди доходят что Запад не наша тема, надо полагаться на то что отличает нас от них.

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