В России обновлён антирекорд по числу смертей от COVID-19 в сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 968 смертей пациентов с COVID-19. Это рекордный показатель, сообщает оперативный штаб.

Больше всего инфицированных скончалось в Москве и Санкт-Петербурге – 70 и 61 соответственно. Накануне сообщалось о 936 умерших. Этот показатель также стал рекордным, но был обновлён. Количество летальных исходов превышает 900 человек четвёртый день подряд, а за всё время пандемии жертвами коронавируса стали 215 453 человека.

Число новых случаев COVID-19 составило 29 362 – это максимум с начала года. Больше было только 24 декабря 2020-го. Тогда было выявлено 29 935 инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за 8 октября от коронавируса скончались ещё 25 пациентов. Зарегистрировано 294 новых случая заболевания COVID-19.