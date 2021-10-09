В Москве задержали студента, который угрожал групповой расправой в университете

В Москве задержали студента Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Он сообщал, что совершит теракт в вузе и устроит расправу над одногруппниками и преподавательницей, пишет ТАСС.

Магистрант в последнее время конфликтовал с новым преподавателем по английскому языку. Споры дошли до того, что студент начал писать в групповой чат во "ВКонтакте" о смертельной расправе. Он угрожал не только преподавателям, но и студентам.

Сокурсники восприняли угрозы серьёзно и на следующий день не пришли на пары. К студенту домой приехали полицейские. Угрожавший раскаялся и признал вину, объяснив, что писал сообщения в неадекватном состоянии. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что десятилетний школьник из Новосибирска выложил в TikTok ролик, в котором угрожает расправой второклассникам. Он анонсировал дату расстрела и говорил, что "ляжет второй класс".