Шесть человек с российскими паспортами задержаны в Турции по подозрению в шпионаже

Полиция Турции задержала шестерых человек с паспортами России по подозрению в шпионаже, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Официально гражданство задержанных не раскрывается.
Сообщается, что полиция изъяла у задержанных оружие, а не только паспорта. Правоохранительные органы не успели выяснить, являются документы оригинальными или поддельными.
В материалах турецких СМИ говорится, что задержанные планировали нападения на иностранцев ради получения секретных данных. Их обвиняют в политическом и военном шпионаже.
Ранее сообщалось, что НАТО выслала 10 российских дипломатов из миссии в Брюсселе, назвав причиной "убийства и шпионаж" в странах Альянса.
Комментарии
Выписаны их русских
это испортит отношения с Россией
Шестеро граждан с поддельными российскими паспортами намеревались при помощи оружия вытягивать секретные данные у находящихся в Турции иностранцев?
Амеры наверное. Русские с оружием не бегают.
Откуда шестеро? У нас все операции проводят двое: Петров и Баширов. Значит, это не наши...
Петров и Баширов боевым армейским ОВ в английском Солсбери пошурудили,в Чехии склады подорвали, а в Турции задумали напасть с оружием на иностранцев.Нанятые четыре переводчика им понадобились для выуживание на месте секретных данных.Значит их жертвами могли стать ещё четыре страны.