Шесть человек с российскими паспортами задержаны в Турции по подозрению в шпионаже

Полиция Турции задержала шестерых человек с паспортами России по подозрению в шпионаже, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Официально гражданство задержанных не раскрывается.

Сообщается, что полиция изъяла у задержанных оружие, а не только паспорта. Правоохранительные органы не успели выяснить, являются документы оригинальными или поддельными.

В материалах турецких СМИ говорится, что задержанные планировали нападения на иностранцев ради получения секретных данных. Их обвиняют в политическом и военном шпионаже.

Ранее сообщалось, что НАТО выслала 10 российских дипломатов из миссии в Брюсселе, назвав причиной "убийства и шпионаж" в странах Альянса.