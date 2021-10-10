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Новости

Бийский бизнесмен хотел стать поставщиком лекарств, а получил пять лет за взятку

, ИА "Амител"
Сумма взятки составила 660 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Бийске бизнесмен дал взятку чиновнику из Министерства здравоохранения Республики Алтай и получил пять лет условно, пишет Brl.mk.ru. Сумма взятки составила 660 тысяч рублей.

Как сообщается, осуждённый был директором компании по реализации фармацевтических товаров. За взятку он хотел гарантировать постоянный выбор своей фирмы в качестве поставщика для учреждений здравоохранения Республики Алтай. Бизнесмен признал свою вину и сотрудничал со следствием, помогая раскрыть другие коррупционные преступления с участием должностных лиц Минздрава.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Барнаула подозревается в даче взятки в миллион рублей сотруднику ФСБ. Бизнесмен хотел прекратить проверки со стороны силовика и вернуть ранее изъятое имущество. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

10.10.2021 09:22
- гость -

Что значит хотел стать поставщиком?
Там без него есть кому поставлять

10.10.2021 09:55
- гость -

Это хорошо что он других сдал.К примеру в стране с устаканившейся демократией при помощи осведомителей и стукачей до сих пор выискивают участников январских событий в Вашингтоне.Всех фигурантов-к ногтю,осведомителей -к поощрению.Никто не уйдёт от возмездия.

10.10.2021 10:00
- гость -

10.10.2021 09:22
- гость -
...
Там без него есть кому поставлять

А это уже зависит от толщины "прокладки"

В Бийске бизнесмен дал взятку чиновнику

А что чиновник, не взял? Вломил пЕредпринимателя.
Значит тонковата прокладка была...

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