Бийский бизнесмен хотел стать поставщиком лекарств, а получил пять лет за взятку

В Бийске бизнесмен дал взятку чиновнику из Министерства здравоохранения Республики Алтай и получил пять лет условно, пишет Brl.mk.ru. Сумма взятки составила 660 тысяч рублей.

Как сообщается, осуждённый был директором компании по реализации фармацевтических товаров. За взятку он хотел гарантировать постоянный выбор своей фирмы в качестве поставщика для учреждений здравоохранения Республики Алтай. Бизнесмен признал свою вину и сотрудничал со следствием, помогая раскрыть другие коррупционные преступления с участием должностных лиц Минздрава.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Барнаула подозревается в даче взятки в миллион рублей сотруднику ФСБ. Бизнесмен хотел прекратить проверки со стороны силовика и вернуть ранее изъятое имущество.