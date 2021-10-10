Водитель легковушки врезался в забор частного жилого дома в Барнауле

Фото: "В курсе 22"
Два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле вечером 9 октября, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Авария произошла на проспекте Коммунаров. В результате столкновения машины получили серьёзные повреждения, а одна из них врезалась в забор частного жилого дома.
Со слов очевидцев, один из автомобилистов был без водительских прав. Известно, что на месте работала бригада скорой помощи, однако о пострадавших ничего не сообщается.
Напомним, 9 октября в Барнауле произошло ДТП с участием BMW и Toyota RAV4. Автомобили не поделили дорогу на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Партизанской.
Комментарии
Недавно только ГИБДД Бийска хвасталось, что выявили водителя с напечатанными на принтере правами. Такое достижение и никто не похвалит. А вот и вообще без всяких прав..., а ГИБДД Барнаула и не в курсе была! Зато ГИБДД так "эффективно" работает, что рядом с краевым отделением пьяные водители безбоязненно ездить себе позволяют!